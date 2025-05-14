Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?
Другие новости
14 мая 2025, 00:21 |
607
0

Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?

Первую позицию продолжает занимать Усман Дембеле

14 мая 2025, 00:21 |
607
0
Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас и Усман Дембеле

Известный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после последнего Эль-Класико, в котором «Барселона» со счетом 4:3 обыграла «Реал».

Продолжает лидировать в рейтинге лидер «ПСЖ» Усман Дембеле. А дальше идут два звездных вингера «Барселоны» Рафинья (2-й) и Ламин Ямаль (3-й).

Четвертое место занял финалист Лиги чемпионов 2024/25 Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», а лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах – 5-й.

Лидер «Реала» Килиан Мбаппе занял шестую строчку, а Винисиус Жуниор – 11-й.

Рейтинг Золотого мяча от GiveMeSport

По теме:
«Лунин – малейшая проблема». Известно, кто уйдет из Реала с приходом Алонсо
ПСЖ требует от Мбаппе компенсацию в размере €98 млн. Подробности конфликта
Барселона планирует продлить контракт с одним из лучших игроков в мире
Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рафинья Диас Ламин Ямаль Лаутаро Мартинес Мохамед Салах Золотой мяч рейтинг GiveMeSport
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Бокс | 13 мая 2025, 07:27 12
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом

Стивен Эй Смит сообщил, что Флойд Мейвезер обанкротился

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13 мая 2025, 09:55 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

ВИДЕО. Что за поддержка! Мама Шнайдер: «Если ты проиграешь этот, то я уйду»
Теннис | 13.05.2025, 18:05
ВИДЕО. Что за поддержка! Мама Шнайдер: «Если ты проиграешь этот, то я уйду»
ВИДЕО. Что за поддержка! Мама Шнайдер: «Если ты проиграешь этот, то я уйду»
Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
Футбол | 13.05.2025, 23:31
Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
Романо раскрыл, кто сделал предложение по Судакову. Есть реакция Шахтера
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 13.05.2025, 16:05
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
12.05.2025, 18:45 3
Футбол
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
12.05.2025, 04:05 2
Бокс
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
12.05.2025, 08:21 6
Бокс
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 4
Бокс
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44
Футбол
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем