Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?

Известный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после последнего Эль-Класико, в котором «Барселона» со счетом 4:3 обыграла «Реал».

Продолжает лидировать в рейтинге лидер «ПСЖ» Усман Дембеле. А дальше идут два звездных вингера «Барселоны» Рафинья (2-й) и Ламин Ямаль (3-й).

Четвертое место занял финалист Лиги чемпионов 2024/25 Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», а лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах – 5-й.

Лидер «Реала» Килиан Мбаппе занял шестую строчку, а Винисиус Жуниор – 11-й.

Рейтинг Золотого мяча от GiveMeSport