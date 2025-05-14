Обновлен рейтинг Золотого мяча после матча Барса – Реал. Кто теперь лидер?
Первую позицию продолжает занимать Усман Дембеле
Известный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после последнего Эль-Класико, в котором «Барселона» со счетом 4:3 обыграла «Реал».
Продолжает лидировать в рейтинге лидер «ПСЖ» Усман Дембеле. А дальше идут два звездных вингера «Барселоны» Рафинья (2-й) и Ламин Ямаль (3-й).
Четвертое место занял финалист Лиги чемпионов 2024/25 Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», а лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах – 5-й.
Лидер «Реала» Килиан Мбаппе занял шестую строчку, а Винисиус Жуниор – 11-й.
Рейтинг Золотого мяча от GiveMeSport
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