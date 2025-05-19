Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Испания
19 мая 2025, 01:35 |
346
0

Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола

Продажа Винисиуса может стать самой дорогой в истории футбола

19 мая 2025, 01:35 |
346
0
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор за рекордные деньги может покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, «Реал» получил соблазнительное предложение от неназванного футбольного клуба из Саудовской Аравии – 250 миллионов евро. Мадридцы серьезно рассматривают это предложение – в клубе идут дебаты, продавать бразильца за такие деньги или нет. Окончательное решение будет принято уже в ближайшее время.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 50 матчей, забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

По теме:
Экс-форвард Наполи – о Судакове: «Я бы его подписал немедленно»
Челси определился с судьбой Мудрика
Севилья – Реал – 0:2. Clean sheet Лунина, 2 красные, 2 мяча. Видео голов
трансферы Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории Динамо в чемпионатах Украины
Футбол | 18 мая 2025, 17:05 0
Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории Динамо в чемпионатах Украины
Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории Динамо в чемпионатах Украины

На счету Андрея 114 голов в составе киевлян

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо
Футбол | 18 мая 2025, 10:24 23
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер объявил о возвращении в Динамо

Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба

Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор
Футбол | 19.05.2025, 01:20
Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор
Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив
Футбол | 18.05.2025, 20:04
ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив
ВИДЕО. Кучер покинул флеш-интервью после матча с Динамо, так и не ответив
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Футбол | 18.05.2025, 12:07
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 7
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
17.05.2025, 01:37
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем