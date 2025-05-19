Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор за рекордные деньги может покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, «Реал» получил соблазнительное предложение от неназванного футбольного клуба из Саудовской Аравии – 250 миллионов евро. Мадридцы серьезно рассматривают это предложение – в клубе идут дебаты, продавать бразильца за такие деньги или нет. Окончательное решение будет принято уже в ближайшее время.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 50 матчей, забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.