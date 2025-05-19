Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Продажа Винисиуса может стать самой дорогой в истории футбола
Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор за рекордные деньги может покинуть клуб.
По информации испанских СМИ, «Реал» получил соблазнительное предложение от неназванного футбольного клуба из Саудовской Аравии – 250 миллионов евро. Мадридцы серьезно рассматривают это предложение – в клубе идут дебаты, продавать бразильца за такие деньги или нет. Окончательное решение будет принято уже в ближайшее время.
В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 50 матчей, забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На счету Андрея 114 голов в составе киевлян
Данило Силва будет работать в структуре киевского клуба