В Англии объяснили, почему не состоится трансфер Забарного в Манчестер Сити
Украинец вряд ли перейдет в команду Жузепа Гвардиолы
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вряд ли перейдет летом в «Манчестер Сити», который проявляет интерес к нему, сообщает Manchester City News.
Трансфер 22-летнего игрока маловероятен, поскольку сейчас центр обороны не вызывает беспокойства у «горожан» – приоритетом для них является усиление других позиций.
Но не исключается, что со временем Забарный все же может оказаться в «Манчестер Сити» – в будущем его трансфер может оказаться даже дешевле, чем на сегодняшний день, поскольку «Борнмут», скорее всего, будет более открытым для его продажи.
Ранее стало известно, что на Забарного установили цену.
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