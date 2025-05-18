В Англии объяснили, почему не состоится трансфер Забарного в Манчестер Сити

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вряд ли перейдет летом в «Манчестер Сити», который проявляет интерес к нему, сообщает Manchester City News.

Трансфер 22-летнего игрока маловероятен, поскольку сейчас центр обороны не вызывает беспокойства у «горожан» – приоритетом для них является усиление других позиций.

Но не исключается, что со временем Забарный все же может оказаться в «Манчестер Сити» – в будущем его трансфер может оказаться даже дешевле, чем на сегодняшний день, поскольку «Борнмут», скорее всего, будет более открытым для его продажи.

Ранее стало известно, что на Забарного установили цену.