В воскресенье, 18 мая состоится игра 37-го раунда чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Болоньей». За Киевом поединок стартует в 21:45.

Фиорентина

За 2 тура до завершения команда находится на 9-м месте в чемпионате и имеет на счету 59 очков. Расстояние от зоны еврокубков составляет уже 4 балла, поэтому, скорее всего, в следующем сезоне мы не увидим «фиалок» на международной арене. Из Кубка Италии коллектив вылетел от «Эмполи» на стадии 1/8, а в Лиге конференций потерпел поражение от «Бетиса» в полуфинале.

Болонья

Всего несколько дней назад команда стала победителем в Кубке Италии, выиграв свой первый за 51 год трофей – это позволит клубу сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В чемпионате после 36 игр «красно-синие» занимают 7-е место и имеют в активе 62 очка, а расстояние от зоны ЛЧ составляет всего 2 балла. Однако конкурентами коллектива являются «Рома», «Лацио» и «Ювентус», которые опережают «Болонью» на 1-2 зачетных пункта. Из Лиги чемпионов «росли» вылетели еще в первом этапе, заняв 28-е место в турнирной таблице.

Личные встречи

В последних 5 очных играх трижды побеждала «Болонья», еще дважды выигрыш добывала «Фиорентина» (однажды в серии пенальти). В матче 1-го круга этого сезона красно-синим удалось минимально победить фиалок.

Интересные факты

В 18 домашних играх этого сезона «Фиорентина» завоевала 37 очков – 4-й лучший показатель среди команд чемпионата.

В последних 6 матчах Серии А «Болонья» одержала лишь 1 победу – в игре против «Интера» в середине апреля.

«Фиорентина» не может сохранить ворота сухими уже 7 матчей подряд, в последний раз ей это удавалось еще в игре против «Пармы» 13 апреля.

Возможные стартовые составы

Фиорентина: де Хеа – Раньери, Мари, Понграчич – Госэнс, Фаджоли, Адли, Мандрагора, Додо – Ндур, Кольпани

Болонья: Скорупский – Миранда, Лукуми, Бейкема, Гольм – Фройлер, Эбишер – Ндое, Фаббиан, Орсолини – Кастро

Прогноз

Команды играют в довольно открытый футбол и забивают значительное количество голов, я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua Фиорентина Болонья Тотал больше 2 1.59 Сделать ставку

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