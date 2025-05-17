Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Англия
17 мая 2025, 21:45 |
2813
4

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии

«Горожане» уступили в финальном матче «Кристал Пэлас»

17 мая 2025, 21:45 |
2813
4
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В финальном матче Кубка Англии 2024/25 Кристал Пэлас победил Манчестер Сити со счетом 1:0.

Поражение «горожан» в этом поединке объяснил главный тренер Пеп Гвардиола.

«Мы играли лучше, чем в игре с «Саутгемптоном», мы были активнее, мы были действительно, действительно хороши во многих вещах, мы создали много моментов. Но мы не забили гол – поэтому и не смогли выиграть.

Почему пенальти пробивал Мармуш, а не Холанд? Они сами решили это. Я не разговаривал с ними, я не знаю.

Я думаю, что за последний месяц мы исправили проблемы, которые у нас были на протяжении всего сезона в обороне. Мы пропустили много голов. И в последнее время мы были настолько стабильными, что пропустили пять голов в девяти играх», – сказал Гвардиола.

По теме:
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
ФОТО. Гвардиола недоволен и пошел разбираться к вратарю соперника
Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей за 119 лет существования
Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Кристал Пэлас - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: BBC
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 17 мая 2025, 21:20 1
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 29-го тура чемпионата Украины состоится 18 мая в 15:30 по Киеву

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 17 мая 2025, 17:24 11
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме

Решающий поединок тысячника состоится 17 мая и начнется в 18:00 по Киеву

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 17.05.2025, 02:25
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17.05.2025, 09:09
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
"Ми не забили гол – тому і не змогли виграти". Все логічно)
Ответить
0
Lulinnha
Лысый шарлатан. Однако... 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 9
Другие виды
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 1
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 8
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем