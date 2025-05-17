Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
«Горожане» уступили в финальном матче «Кристал Пэлас»
В финальном матче Кубка Англии 2024/25 Кристал Пэлас победил Манчестер Сити со счетом 1:0.
Поражение «горожан» в этом поединке объяснил главный тренер Пеп Гвардиола.
«Мы играли лучше, чем в игре с «Саутгемптоном», мы были активнее, мы были действительно, действительно хороши во многих вещах, мы создали много моментов. Но мы не забили гол – поэтому и не смогли выиграть.
Почему пенальти пробивал Мармуш, а не Холанд? Они сами решили это. Я не разговаривал с ними, я не знаю.
Я думаю, что за последний месяц мы исправили проблемы, которые у нас были на протяжении всего сезона в обороне. Мы пропустили много голов. И в последнее время мы были настолько стабильными, что пропустили пять голов в девяти играх», – сказал Гвардиола.
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