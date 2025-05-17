Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команду Степаненко может принять экс-хав Ливерпуля. Он женат на россиянке
Турция
17 мая 2025, 20:24 |
812
4

Команду Степаненко может принять экс-хав Ливерпуля. Он женат на россиянке

Альберта Риеру сватают в «Эюпспор» на место Арды Турана

17 мая 2025, 20:24 |
812
4
Команду Степаненко может принять экс-хав Ливерпуля. Он женат на россиянке
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Риера

43-летний наставник словенского «Целе» Альберт Риера, который в бытность игрока поиграл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», может в новом сезоне заменить Арду Турана на посту главного тренера «Эюпспора».

Руководство турецкого клуба рассматривает кандидатуру испанца, так как понимает, что Туран летом уйдет в «Шахтер», с которым уже имеет предварительное соглашение.

С «Целе» Риера работает с лета минувшего года, а до этого возглавлял «Бордо» (когда там еще играл украинец Даниил Игнатенко), а также словенскую «Олимпию». Наставническую карьеру Альберт начинал в 2020 году в «Галатасарае», где являлся одним из ассистентов Фатиха Терима.

Стоит отмечать, что с 2009 года Альберт Риера женат на россиянке Юлии Королевой, которая родила ему двоих дочерей и сына. Известно, что свадьба пары состоялась в российском Омске.

Напомним, с февраля нынешнего года за «Эюпспор» выступает опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

По теме:
Ливерпуль завершает подписание замены Тренту. Известна сумма супертрансфера
«Страдания закончились». Фанаты Полесья отреагировали на отставку Ашура
«Спасибо за все». Пушич намекнул на уход из Шахтера и поблагодарил клуб
Альберт Риера Эюпспор Арда Туран назначение тренера Тарас Степаненко Ливерпуль Целе
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей за 119 лет существования
Футбол | 17 мая 2025, 20:53 2
Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей за 119 лет существования
Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей за 119 лет существования

В финальном матче Кубка Англии лондонцы победили Манчестер Сити

Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17 мая 2025, 09:09 3
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории

Испанский коуч хочет возвращения Роналду в «Реал»

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17.05.2025, 08:21
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
Футбол | 17.05.2025, 19:57
ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
ФОТО. В сети появились снимки новой формы Шахтера на сезон-2025/26
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 17.05.2025, 02:25
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Love
Бути одруженим з росіянкою це кайф❤️ Колись теж мрію, в мирному майбутньому
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
16.05.2025, 15:23 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
16.05.2025, 03:11 2
Футбол
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
15.05.2025, 19:51 6
Футбол
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 1
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем