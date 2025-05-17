Команду Степаненко может принять экс-хав Ливерпуля. Он женат на россиянке

43-летний наставник словенского «Целе» Альберт Риера, который в бытность игрока поиграл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», может в новом сезоне заменить Арду Турана на посту главного тренера «Эюпспора».

Руководство турецкого клуба рассматривает кандидатуру испанца, так как понимает, что Туран летом уйдет в «Шахтер», с которым уже имеет предварительное соглашение.

С «Целе» Риера работает с лета минувшего года, а до этого возглавлял «Бордо» (когда там еще играл украинец Даниил Игнатенко), а также словенскую «Олимпию». Наставническую карьеру Альберт начинал в 2020 году в «Галатасарае», где являлся одним из ассистентов Фатиха Терима.

Стоит отмечать, что с 2009 года Альберт Риера женат на россиянке Юлии Королевой, которая родила ему двоих дочерей и сына. Известно, что свадьба пары состоялась в российском Омске.

Напомним, с февраля нынешнего года за «Эюпспор» выступает опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.