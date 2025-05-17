Милевский лаконично оценил агрессивные действия работников ТЦК и СП

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на скандальное видео, на котором работник одного из харьковских ТЦК и СП избил мужчину, что вызвало резонанс в украинском обществе.

«Это позор», – лаконично отреагировал Артем на действия работников ТЦК и СП.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.