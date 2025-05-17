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  4. Милевский лаконично оценил агрессивные действия работников ТЦК и СП
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 20:15 | Обновлено 17 мая 2025, 20:34
1953
1

Милевский лаконично оценил агрессивные действия работников ТЦК и СП

Артем отреагировал на скандальное видео

17 мая 2025, 20:15 | Обновлено 17 мая 2025, 20:34
1953
1
Милевский лаконично оценил агрессивные действия работников ТЦК и СП
УАФ. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на скандальное видео, на котором работник одного из харьковских ТЦК и СП избил мужчину, что вызвало резонанс в украинском обществе.

«Это позор», – лаконично отреагировал Артем на действия работников ТЦК и СП.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.

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Артем Милевский российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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Комментарии 1
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MaximusOne
Він типу перший раз таке відео побачив ?
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