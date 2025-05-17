Довбик рассказал, какую травму он получил. Сыграет ли за Украину в Канаде?

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик получил травму и пропустит следующий матч Серии А против «Милана».

Появилась информация, что сезон для Артема завершился и он пропустит турнир сборной Украины в Канаде. Однако сам Артем сообщил, что рассчитывает восстановиться раньше – к матчу с «Торино», который пройдет 25 мая.

«Есть повреждение ведущей мышцы, которое получил вчера на тренировке. Будем пытаться восстановиться к игре с «Торино», – сказал Довбик.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.