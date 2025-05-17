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  4. Довбик рассказал, какую травму он получил. Сыграет ли за Украину в Канаде?
Италия
17 мая 2025, 19:48 |
1098
0

Довбик рассказал, какую травму он получил. Сыграет ли за Украину в Канаде?

Артем рассчитывает еще сыграть в этом сезоне

17 мая 2025, 19:48 |
1098
0
Довбик рассказал, какую травму он получил. Сыграет ли за Украину в Канаде?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик получил травму и пропустит следующий матч Серии А против «Милана».

Появилась информация, что сезон для Артема завершился и он пропустит турнир сборной Украины в Канаде. Однако сам Артем сообщил, что рассчитывает восстановиться раньше – к матчу с «Торино», который пройдет 25 мая.

«Есть повреждение ведущей мышцы, которое получил вчера на тренировке. Будем пытаться восстановиться к игре с «Торино», – сказал Довбик.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

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Источник: звезда сборной Украины получил травму и не сыграет в Канаде
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Рома Рим Серия A травма чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу Торино Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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