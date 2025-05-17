Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: звезда сборной Украины получил травму и не сыграет в Канаде
Италия
17 мая 2025, 18:47 | Обновлено 17 мая 2025, 19:46
1795
3

Источник: звезда сборной Украины получил травму и не сыграет в Канаде

Артем Довбик получил повреждение

17 мая 2025, 18:47 | Обновлено 17 мая 2025, 19:46
1795
3
Источник: звезда сборной Украины получил травму и не сыграет в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Милан».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В заявку не попал украинский нападающий Артем Довбик, который получил травму. По информации Сергея Лукьяненко из MEGOGO эта травма помешает Артему сыграть в последнем туре Серии А против «Торино».

Довбик также не сможет помочь сборной Украины на турнире в Канаде.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

По теме:
Довбик рассказал, какую травму он получил. Сыграет ли за Украину в Канаде?
Интер – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Милан Торино сборная Украины по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17 мая 2025, 09:09 2
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории

Испанский коуч хочет возвращения Роналду в «Реал»

ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити
Футбол | 17 мая 2025, 19:10 0
ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити
ВИДЕО. Как Кристал Пэлас вышел вперед в финале Кубка Англии против Ман Сити

Эберечи Эзе поразил ворота горожан на 16-й минуте решающего поединка

Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Футбол | 17.05.2025, 13:31
Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 17.05.2025, 02:25
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Футбол | 17.05.2025, 00:12
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Невелика потеря. От него уже давно в сборной толку - ноль. Даже не пытается имитировать хоть какое-то старание. А за клуб забивает, Т.е. живет ради себя любимого. И зачем такие вообще в сборной?!
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 27
Футбол
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 5
Футбол
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
15.05.2025, 19:51 6
Футбол
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
16.05.2025, 03:11 2
Футбол
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем