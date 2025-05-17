Источник: звезда сборной Украины получил травму и не сыграет в Канаде
Артем Довбик получил повреждение
В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Милан».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
В заявку не попал украинский нападающий Артем Довбик, который получил травму. По информации Сергея Лукьяненко из MEGOGO эта травма помешает Артему сыграть в последнем туре Серии А против «Торино».
Довбик также не сможет помочь сборной Украины на турнире в Канаде.
Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.
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