Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу
Испания
17 мая 2025, 22:33 |
459
0

Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу

Карло отметил игру «сине-гранатовых» в этом сезоне

17 мая 2025, 22:33 |
459
0
Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру каталонской «Барселоны» в этом сезоне.

«Барселона» очень хорошо выступила в этом сезоне, они играли в хороший футбол и заслуженно выиграли Ла Лигу. Но в следующем сезоне все будет совсем по-другому», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне «Барселона» победила «Реал» в четырех Эль-Класико. Каталонцы за два тура до завершения чемпионата стали чемпионами Ла Лиги.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

По теме:
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ювентус упустил звезду. Сколько заработал Борнмут на трансфере Хейсена
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это великолепный игрок. Этот клуб – на вершине»
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Бокс | 17 мая 2025, 00:21 1
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али

Флойд выделил самого себя

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17 мая 2025, 08:21 3
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»

Диллиан – о реванше Усик – Дюбуа

Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 17.05.2025, 21:20
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 17.05.2025, 17:24
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37 3
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 9
Другие виды
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 8
Футбол
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем