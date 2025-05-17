Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру каталонской «Барселоны» в этом сезоне.

«Барселона» очень хорошо выступила в этом сезоне, они играли в хороший футбол и заслуженно выиграли Ла Лигу. Но в следующем сезоне все будет совсем по-другому», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне «Барселона» победила «Реал» в четырех Эль-Класико. Каталонцы за два тура до завершения чемпионата стали чемпионами Ла Лиги.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.