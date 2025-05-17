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17 мая 2025, 15:15 |
954
4

ВИДЕО. Динамо U-19 – чемпион Украины. Путь киевского клуба к триумфу

В матче 29-го тура киевский клуб разгромил «Черноморец» со счетом 6:1

17 мая 2025, 15:15 |
954
4
ВИДЕО. Динамо U-19 – чемпион Украины. Путь киевского клуба к триумфу
ФК Динамо Киев U-19

Обыграв одесский «Черноморец» в матче 29-го тура, юношеская команда «Динамо» досрочно гарантировала себе первое место.

«Бело-синие», набрав 80 очков, стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, донецкого «Шахтера», которого опережают на четыре очка за тур до финиша сезона.

Динамовцы уже второй сезон подряд становятся лучшей командой чемпионата Украины среди юношеских команд. В общей сложности у команды уже семь чемпионских титулов в первенстве U-19.

По этому показателю киевский клуб уверенно лидирует – у «Шахтера» два звания чемпионов Украины, у «Металлиста» и «Руха» – по одному.

ВИДЕО. Путь «Динамо» U-19 к победе в чемпионате Украины

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Pavel_i_C0
Молодь Динамо Київ підтвердила свою беззаперечну перевагу над іншими командами. Більше ста голів забили за сезон. Це лише початок нашого чемпіонського вікенду))
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+3
AK.228
Вот он- динамовский дубль))
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-1
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