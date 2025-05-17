ВИДЕО. Динамо U-19 – чемпион Украины. Путь киевского клуба к триумфу

Обыграв одесский «Черноморец» в матче 29-го тура, юношеская команда «Динамо» досрочно гарантировала себе первое место.

«Бело-синие», набрав 80 очков, стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, донецкого «Шахтера», которого опережают на четыре очка за тур до финиша сезона.

Динамовцы уже второй сезон подряд становятся лучшей командой чемпионата Украины среди юношеских команд. В общей сложности у команды уже семь чемпионских титулов в первенстве U-19.

По этому показателю киевский клуб уверенно лидирует – у «Шахтера» два звания чемпионов Украины, у «Металлиста» и «Руха» – по одному.

ВИДЕО. Путь «Динамо» U-19 к победе в чемпионате Украины