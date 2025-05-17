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  4. «Страдания закончились». Фанаты Полесья отреагировали на отставку Ашура
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 15:27 |
1173
0

«Страдания закончились». Фанаты Полесья отреагировали на отставку Ашура

Житомирский клуб с минимальным счетом одолел луганскую «Зарю»

17 мая 2025, 15:27 |
1173
0
«Страдания закончились». Фанаты Полесья отреагировали на отставку Ашура
ФК Полесье. Имад Ашур

17 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Роль главного тренера житомирского клуба выполнял Александр Максимов, который будет руководить и в матче последнего тура. Наставник заменил бывшего тренера Имада Ашура, который был уволен со своей должности.

Новость об изменениях на тренерском мостике позитивно восприняли фанаты «Полесья», которые вывесили на матче с «Зарей» специальный баннер. На нем было написано: «Страдания закончились».

На данный момент житомирский клуб набрал 47 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет пробиться в Лигу конференций на следующий сезон.

ФОТО. Баннер фанатов «Полесья» после ухода Имада Ашура

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Николай Титюк Источник: Zorya Londonsk
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