«Страдания закончились». Фанаты Полесья отреагировали на отставку Ашура
Житомирский клуб с минимальным счетом одолел луганскую «Зарю»
17 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Роль главного тренера житомирского клуба выполнял Александр Максимов, который будет руководить и в матче последнего тура. Наставник заменил бывшего тренера Имада Ашура, который был уволен со своей должности.
Новость об изменениях на тренерском мостике позитивно восприняли фанаты «Полесья», которые вывесили на матче с «Зарей» специальный баннер. На нем было написано: «Страдания закончились».
На данный момент житомирский клуб набрал 47 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет пробиться в Лигу конференций на следующий сезон.
ФОТО. Баннер фанатов «Полесья» после ухода Имада Ашура
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