Победа с привкусом грусти. Шахтер U-19 прекратил борьбу за золото лиги
Донецкая команда обыграла сверстников из «Ингульца», но этого было недостаточно
17 мая было запланировано три поединка в рамках 29-го тура чемпионата Украины U-19.
В одном из матчей донецкий «Шахтер» U-19 встретился в гостях против сверстников из «Ингульца».
«Горнякам» нужна была только победы, чтобы иметь возможность побороться за золото лиги. В результате «Шахтер» минимально переиграл соперника (2:1) и надеялся на осечку «Динамо».
В параллельном матче «Динамо» U-19 одолело «Черноморец» U-19 и сняло вопрос о чемпионе лиги.
Чемпионат Украины U-19. 29-й тур. 17 мая
«Ингулец» U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 - 1:2
Голы: Шкраба, 45 - Давыденко, 23, Сметана, 50
Турнирная таблица:
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