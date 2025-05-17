Победа с привкусом грусти. Шахтер U-19 прекратил борьбу за золото лиги

17 мая было запланировано три поединка в рамках 29-го тура чемпионата Украины U-19.

В одном из матчей донецкий «Шахтер» U-19 встретился в гостях против сверстников из «Ингульца».

«Горнякам» нужна была только победы, чтобы иметь возможность побороться за золото лиги. В результате «Шахтер» минимально переиграл соперника (2:1) и надеялся на осечку «Динамо».

В параллельном матче «Динамо» U-19 одолело «Черноморец» U-19 и сняло вопрос о чемпионе лиги.

Чемпионат Украины U-19. 29-й тур. 17 мая

«Ингулец» U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 - 1:2

Голы: Шкраба, 45 - Давыденко, 23, Сметана, 50

Турнирная таблица: