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Англия
17 мая 2025, 14:37 | Обновлено 17 мая 2025, 14:41
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АМОРИМ: «18 поражений МЮ? В этом сезоне уже ничего не изменится»

Коуч «Ман Юнайтед» дал пресс-конференцию после поражения от «Челси»

17 мая 2025, 14:37 | Обновлено 17 мая 2025, 14:41
101
0
АМОРИМ: «18 поражений МЮ? В этом сезоне уже ничего не изменится»
ФК Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал пресс-конференцию после матча 37-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).

– Вы сказали, что довольны уровнем конкуренции, но это уже 18-е поражение в чемпионате. Это второй худший результат после сезона с вылетом (1973/74). Как вы это объясните? Изменилась ли ваша точка зрения по этому поводу?

– Мы это полностью осознаем. Мы уже говорили об этом. В этом сезоне уже ничего не изменится. Лучший вариант – это подготовиться к финалу, попытаться выиграть трофей в этом сезоне и подготовиться к следующему. Мы знаем, что это был сезон, в котором нам было очень тяжело. И мы ничего не можем с этим сделать. Это уже в прошлом. Нам нужно смотреть на настоящее – а это подготовка к финалу, а затем – к новому сезону.

– После гола Бруну Фернандеш и Гарри Магуайр выглядели недовольными действиями Гарначо в обороне. Не создали ли проблему замены, которые произошли незадолго до этого?

– Каземиро, Мейсон Маунт, а также Люк Шоу как раз покинули поле – мы хотели поберечь их к финалу. Все мысли – о финале, потому что нам пришлось делать выбор. То, что Фернандеш и Магуайр спорили после пропущенного гола – я считаю это хорошим знаком. Это хорошие сигналы.

– Вы довольны игрой Расмуса Хойлунда? Или эта игра усложнила для вас выбор на финал?

– Я доволен. Вся команда должна прибавлять, но то, как он двигается, как борется за каждый мяч – это хорошо. Да, он много единоборств проигрывает, какие-то выигрывает, ему нужно улучшить взаимодействие с партнерами, но он прогрессирует, поэтому я действительно доволен. Ему просто нужно продолжать усердно работать – и лучшие дни обязательно придут.

– Вы довольны тем, как управляли составом, ведь вышел довольно сильный состав?

– Да. Прежде всего – из-за ощущения. Мне не понравилось чувство после предыдущего матча. А сейчас у нас пять дней на подготовку: два дня полного восстановления, с видеоанализом, два дня на подготовку к игре и один день – собственно матч. Если бы я снова оставил нескольких игроков вне игры, как в прошлом матче, то для них это уже было бы десять дней без матчей. Я такое не люблю. Думаю, лучшая подготовка к финалу – это соревноваться, когда есть время на полное восстановление и подготовку. А мы – «Манчестер Юнайтед», мы должны соревноваться в каждом матче.

– Можно уточнить, почему вы заменили Бруну в конце? Это из-за финала?

– Это все вместе. Я просто хотел другого игрока на поле, и, конечно, думал о финале.

– Рубен, в прошлый раз вы говорили, что еще не определились со стартовым составом на финал. Эта игра что-то изменила в этом плане?

– Конечно, мы получили некоторую информацию. Но нужно учитывать, что финал – это другой соперник, другой контекст, и иногда начинать игру с первых минут – это не то же самое, что выходить со скамейки. Так что да, я получил определенные данные, но состав на финал еще не окончательный.

– И еще одно – все ли здоровы? Казалось, у Амада Диалло в конце была какая-то проблема?

– Да. То, что я увидел в раздевалке – все в строю и готовы.

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Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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