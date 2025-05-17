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  4. АМОРИМ: «У МЮ есть пять дней на подготовку к финалу Лиги Европы»
Англия
17 мая 2025, 14:23 | Обновлено 17 мая 2025, 14:28
115
0

АМОРИМ: «У МЮ есть пять дней на подготовку к финалу Лиги Европы»

Главный тренер «Ман Юнайтед» прокомментировал поражение от «Челси»

17 мая 2025, 14:23 | Обновлено 17 мая 2025, 14:28
115
0
АМОРИМ: «У МЮ есть пять дней на подготовку к финалу Лиги Европы»
ФК Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении в матче 37-го тура АПЛ с «Челси» (0:1).

«Красные» уступили после гола Марка Кукурельи во втором тайме, так что нам не удалось добиться положительного результата перед финалом Лиги Европы против «Тоттенхэма» в Бильбао, который состоится в среду, 21 мая. Но главного тренера приободрило то, что он увидел на «Стэмфорд Бридж», и он доволен подготовкой к противостоянию на «Сан Мамес».

Рубен Аморим: «Прежде всего – нам есть над чем работать, и игра – лучший способ для этого. У нас есть пять дней до финала, и если бы я не выпустил игроков сегодня, это было бы почти 10 дней без соревновательного ритма, без чувства соперничества. Сегодня был хороший день, потому что игроки поняли: когда они сосредоточены и настроены на борьбу – они могут контролировать игру. Неважно, кто соперник. Это был способ показать им, что мы готовы, и одновременно подготовиться к финалу.

Я считаю, мы хорошо начали, но в последней трети поля нам не хватило агрессии. Мы были там, подошли к игре правильно. Просто немного не повезло. Иногда ты хочешь прессинговать, хочешь забить, но немного теряешь концентрацию. Никогда не приятно проигрывать, но мы были конкурентоспособны – это очевидно. Нам не хватало агрессии в завершающей фазе – это ощущалось, но я вижу, что мы прогрессируем.

Пропущенный гол – это был один эпизод, и есть вещи в футболе, которые ты не можешь контролировать. Это был единственный большой шанс – и они им воспользовались. То же самое было с «Вест Хэмом». Когда мы пропускаем, ответственность несут все. Я не буду выделять конкретного игрока. Для меня главная проблема – мы снова начали играть как будто только после того, как пропустили, и чуть не получили второй мяч. Это то, что нам нужно исправить.

Настрой в раздевалке? До игры все было по-другому. Иногда ты надавливаешь на определенные моменты и видишь реакцию игроков. Просто само ощущение в раздевалке было другим – и это позитив. Думаю, все почувствовали: мы были уверены с мячом, нам было комфортно. Порой нам даже легче в таких условиях – когда все против нас, кроме наших замечательных фанатов.

Многие говорят о системе – и видно, что некоторые игроки не идеально подходят под определенные позиции. Но это не главное. Мы сегодня играли по той же схеме, что и во многих других матчах. Мы не играли в низком блоке – мы просто ждали подходящего момента для прессинга. Это было видно, особенно в первом тайме – соперникам было сложно выходить из обороны. Мы четко придерживались плана. Основное внимание было на вторых мячах и стандартах – мы боролись за каждый. Именно мелочи решают результат.

У нас есть пять дней на подготовку к финалу Лиги Европы. За пять дней мы можем и отдохнуть. Во время четвертьфинала и полуфинала у нас было всего два дня. А пять – это совсем другое. Два дня полного восстановления, два – на подготовку, и один – на игру.

Конечно, мы взволнованы перед финалом. Мы будем готовы. С первого дня я хорошо справляюсь с давлением. И игроки «Манчестер Юнайтед» тоже это знают. У нас были трудности в чемпионате, но когда дело доходит до финалов – мы всегда появляемся. Так что мы готовы к этому».

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Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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