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Испания
17 мая 2025, 14:34 |
156
0

Лунин восстановился после травмы и может сыграть в матче испанской Ла Лиги

Украинский голкипер принял участие в тренировке накануне поединка с «Севильей»

17 мая 2025, 14:34 |
156
0
Лунин восстановился после травмы и может сыграть в матче испанской Ла Лиги

18 мая состоится матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Севилья» и мадридский «Реал». Для подопечных Карло Анчелотти предстоящий поединок не имеет никакого турнирного значения – «сливочные» отстают на семь баллов от первого места и опережают на восемь очков третью команду за два тура до завершения чемпионата.

Накануне состоялась тренировка королевского клуба, участие в которой не смогли принять некоторые футболисты. Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Браим Диас, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга занимались отдельно, так как продолжают восстанавливаться после повреждений и с высокой вероятностью не смогут помочь клубу в ближайшем противостоянии.

Украинский голкипер Андрей Лунин полностью восстановился от повреждения правой руки, из-за которого пропустил предыдущий матч с «Мальоркой» (2:1). Существует вероятность, что наставник «Реала» предоставит шанс резервным игрокам выйти на поле в этом поединке.

«Севилья» набрала 41 балл и занимает 14-е место в турнирной таблице. В последнем туре «Реал» сыграет на домашней арене против «Реал Сосьедад».

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Николай Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
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