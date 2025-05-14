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  4. Лунин получил повреждение на тренировке Реала. Известно, сколько пропустит
Испания
14 мая 2025, 12:49 |
592
3

Лунин получил повреждение на тренировке Реала. Известно, сколько пропустит

Ожидается, что украинец не сможет принять участие только в матче с «Мальоркой»

14 мая 2025, 12:49 |
592
3
Лунин получил повреждение на тренировке Реала. Известно, сколько пропустит
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

В среду, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Этот поединок пропустит украинский вратарь Андрей Лунин. По официальной информации от «Реала», на последней тренировке 26-летний голкипер получил травму, а именно ушиб правой руки.

«Реал» не сообщает сроки восстановления украинца, но характер травмы не является очень серьезным, поэтому можно ожидать возвращения Андрея в ближайшее время.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 3
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KIEWADIM
Та просто гаряча путьовка на Гаваї з'явилась, от жінка і попросила його "травмуватись"))
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0
potemkin78
до конца сезона
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0
sokolyk
І шо він мав пропустити? Заявки на матч? Він не може пропустити гру, бо він не грає!
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0
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