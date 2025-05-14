Лунин получил повреждение на тренировке Реала. Известно, сколько пропустит

В среду, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», что находится в Мадриде.

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Этот поединок пропустит украинский вратарь Андрей Лунин. По официальной информации от «Реала», на последней тренировке 26-летний голкипер получил травму, а именно ушиб правой руки.

«Реал» не сообщает сроки восстановления украинца, но характер травмы не является очень серьезным, поэтому можно ожидать возвращения Андрея в ближайшее время.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль».