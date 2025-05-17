Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
18.05.2025 20:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 мая 2025, 13:58 | Обновлено 17 мая 2025, 15:16
12
0

Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 мая в 20:00 по Киеву

17 мая 2025, 13:58 | Обновлено 17 мая 2025, 15:16
12
0
Валенсия – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая на «Месталье» пройдет матч 37-го тура Примеры Испании, в котором «Валенсия» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Валенсия»

Команда почти два года играла под руководством Барахи. Того назначали, очевидно желая эксплуатировать его статус культового местного футболиста, чтобы оградить руководство от ярости болельщиков – а там было из-за чего протестовать. Но в итоге получилось у экс-хавбека не просто сохранить проект в Примере, но и подняться там, в 2023/2024, в верхнюю половину таблицы. Но в новой темпораде был новый провал, и с ним Рубен явно не мог понять как справляться. Потерпев до зимних каникул, его сменили на Карлоса Корберана.

И как же при нем в 2025-м году преобразилась команда. Тот, кто еще в декабре ухитрялся проигрывать «Вальядолиду», теперь побеждал даже «Реал». Понятно, что зону вылета покинули – казалось, что если бы сезон был длиннее, запрыгнуть в зону еврокубков было бы реальным. Впрочем, в прошлом туре уступили «Алавесу» 0-1.

«Атлетик»

Клуб снова играет под руководством Вальверде – и тот опять успешен в Бильбао. Его новая каденция началась с довольно скромного сезона 2022/2023, когда не вышло пробиться в еврокубки. Но зато год назад «баски» взяли и 5-е место, и, главное, Кубок страны.

Это отправило команду в Лигу Европы. Там она была лучшей в основном раунде, и достаточно спокойно справилась в плей-офф с «Ромой» и «Рейнджерс Глазго». Но потом был «Манчестер Юнайтед», с которым ничего не вышло -–проиграли крупно оба поединка. Впрочем, зато на внутренней арене клуб, казалось, уверенно расположился на четвертой позиции. Но и там весной слишком мало побеждали, позволив приблизиться конкурентам. «Хетафе» и вовсе обыграли 2-0.

Статистика личных встреч

В январе прошлого гола «Валенсия» наконец-то выиграла очный поединок, до этого 5 раз кряду не добиваясь подобного. Но в начале нового сезона баски снова оформили 1-0 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут все же победы тут хозяев. Но, кажется, они отказываются от борьбы, и гости из Страны басков тут смогут не проиграть (коэффициент – 1,69).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
18 мая 2025 -
20:00
Атлетик Бильбао
Атлетик не проиграет 1,69 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Атлетико – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лунин восстановился после травмы и может сыграть в матче испанской Ла Лиги
Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Валенсия - Атлетик Валенсия Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17 мая 2025, 07:46 4
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера

«Ньюкасл» интересуется украинцем

Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 17 мая 2025, 02:25 1
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»

Хаттон вспомнил удар от Пакьяо

Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Футбол | 17.05.2025, 09:43
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17.05.2025, 09:09
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Победа с привкусом грусти. Шахтер U-19 прекратил борьбу за золото лиги
Футбол | 17.05.2025, 14:31
Победа с привкусом грусти. Шахтер U-19 прекратил борьбу за золото лиги
Победа с привкусом грусти. Шахтер U-19 прекратил борьбу за золото лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 22
Другие виды
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 7
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 21
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 8
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем