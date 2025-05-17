18 мая на «Месталье» пройдет матч 37-го тура Примеры Испании, в котором «Валенсия» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Валенсия»

Команда почти два года играла под руководством Барахи. Того назначали, очевидно желая эксплуатировать его статус культового местного футболиста, чтобы оградить руководство от ярости болельщиков – а там было из-за чего протестовать. Но в итоге получилось у экс-хавбека не просто сохранить проект в Примере, но и подняться там, в 2023/2024, в верхнюю половину таблицы. Но в новой темпораде был новый провал, и с ним Рубен явно не мог понять как справляться. Потерпев до зимних каникул, его сменили на Карлоса Корберана.

И как же при нем в 2025-м году преобразилась команда. Тот, кто еще в декабре ухитрялся проигрывать «Вальядолиду», теперь побеждал даже «Реал». Понятно, что зону вылета покинули – казалось, что если бы сезон был длиннее, запрыгнуть в зону еврокубков было бы реальным. Впрочем, в прошлом туре уступили «Алавесу» 0-1.

«Атлетик»

Клуб снова играет под руководством Вальверде – и тот опять успешен в Бильбао. Его новая каденция началась с довольно скромного сезона 2022/2023, когда не вышло пробиться в еврокубки. Но зато год назад «баски» взяли и 5-е место, и, главное, Кубок страны.

Это отправило команду в Лигу Европы. Там она была лучшей в основном раунде, и достаточно спокойно справилась в плей-офф с «Ромой» и «Рейнджерс Глазго». Но потом был «Манчестер Юнайтед», с которым ничего не вышло -–проиграли крупно оба поединка. Впрочем, зато на внутренней арене клуб, казалось, уверенно расположился на четвертой позиции. Но и там весной слишком мало побеждали, позволив приблизиться конкурентам. «Хетафе» и вовсе обыграли 2-0.

Статистика личных встреч

В январе прошлого гола «Валенсия» наконец-то выиграла очный поединок, до этого 5 раз кряду не добиваясь подобного. Но в начале нового сезона баски снова оформили 1-0 в свою пользу.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут все же победы тут хозяев. Но, кажется, они отказываются от борьбы, и гости из Страны басков тут смогут не проиграть (коэффициент – 1,69).

Прогноз Sport.ua Валенсия Атлетик Бильбао Атлетик не проиграет 1,69 Сделать ставку

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