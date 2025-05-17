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  4. Лехии, где играет пять украинцев, вернули лицензию, но отобрали пять баллов
Польша
17 мая 2025, 14:17 |
462
0

Лехии, где играет пять украинцев, вернули лицензию, но отобрали пять баллов

Польский клуб начнет новый сезон с отрицательным показателем набранных баллов

17 мая 2025, 14:17 |
462
0
Лехии, где играет пять украинцев, вернули лицензию, но отобрали пять баллов
ия ГданьскGetty Images/Global Images Ukraine. ФК Лехия Гданьск

15 мая 2025 года польский футбольный клуб «Лехия» Гданьск погасил задолженность перед командой и персоналом, выполнив все указания, полученные от Апелляционного комитета по клубным лицензиям Польского футбольного союза.

В ходе специальной встречи с представителями союза были проверены представленные документы и подтверждения оплаты. В результате клуб получил право выступать в PKO Bank Polski Ekstraklasa в сезоне 2025/2026.

Польская футбольная ассоциация ввела в отношении клуба расширенный финансовый надзор. Кроме того, «Лехия» не сможет осуществлять трансферs до окончания следующего сезона и начнет кампанию 2025/26 с показателем в минус пять баллов в турнирной таблице.

В составе коллектива из Гданьска выступают пять украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский (15 матчей, 25 пропущенных голов, трижды сохранял ворота в неприкосновенности), полузащитники Иван Желизко (24 матча, 2 гола) и Антон Царенко (28 матчей, 2 гола, 2 ассиста), нападающие Максим Хлань (28 матчей, 4 гола, 4 ассиста) и Богдан Вьюнник (31 матч, 7 голов, 3 ассиста).

«Лехия» занимает 14-е место в турнирной таблице, в активе клуба – 36 баллов. Клуб из Гданьска опережает зону вылета на шесть пунктов и сыграет еще два матча до завершения чемпионата.

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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Антон Царенко Иван Желизко Максим Хлань Богдан Вьюнник Богдан Сарнавский лицензирование клубов Польский футбольный союз
Николай Титюк Источник: ФК Лехия Гданьск
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