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  4. У Лехии, где играют пять украинцев, отобрали лицензию на следующий сезон
Польша
30 апреля 2025, 13:41 |
722
0

У Лехии, где играют пять украинцев, отобрали лицензию на следующий сезон

Клуб имеет пять дней, чтобы подать апелляцию и обжаловать это решение

30 апреля 2025, 13:41 |
722
0
У Лехии, где играют пять украинцев, отобрали лицензию на следующий сезон
ФК Лехия Гданськ.

Комитет по лицензированию клубов Польского футбольного союза (PZPN) рассмотрел заявки клубов на получение лицензии на участие в чемпионате Ekstraklasa и клубных турнирах УЕФА в сезоне 2025/2026.

После анализа заявок и приложений к ним, комитет принял решение не присуждать клубу «Лехия» Гданьск лицензию, которая разрешает участвовать в соревновании Ekstraklasa в сезоне 2025/2026 в связи с невыполнением финансовых критериев.

Клубы могут подать апелляцию в комитет по лицензированию клубов PZPN в течение 5 (пяти) дней с даты получения этого решения. Отметим, что в составе «Лехии» играют пять украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Антон Царенко и Максим Хлань, а также нападающий Богдан Вьюнник.

Клуб из Гданьска набрал 30 баллов и продолжает бороться за выживание в чемпионате Польши. На данный момент «Лехия» занимает 15-е место и опережает зону вылета всего на три очка.

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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Польский футбольный союз Антон Царенко Иван Желизко Богдан Вьюнник Богдан Сарнавский Максим Хлань лицензирование клубов
Николай Титюк Источник: Польский футбольный союз
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