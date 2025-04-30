У Лехии, где играют пять украинцев, отобрали лицензию на следующий сезон

Комитет по лицензированию клубов Польского футбольного союза (PZPN) рассмотрел заявки клубов на получение лицензии на участие в чемпионате Ekstraklasa и клубных турнирах УЕФА в сезоне 2025/2026.

После анализа заявок и приложений к ним, комитет принял решение не присуждать клубу «Лехия» Гданьск лицензию, которая разрешает участвовать в соревновании Ekstraklasa в сезоне 2025/2026 в связи с невыполнением финансовых критериев.

Клубы могут подать апелляцию в комитет по лицензированию клубов PZPN в течение 5 (пяти) дней с даты получения этого решения. Отметим, что в составе «Лехии» играют пять украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Антон Царенко и Максим Хлань, а также нападающий Богдан Вьюнник.

Клуб из Гданьска набрал 30 баллов и продолжает бороться за выживание в чемпионате Польши. На данный момент «Лехия» занимает 15-е место и опережает зону вылета всего на три очка.