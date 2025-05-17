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Первая лига
Подолье
17.05.2025 12:00 – FT 1 : 2
Феникс-Мариуполь
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Украина. Первая лига
17 мая 2025, 14:51 | Обновлено 17 мая 2025, 14:54
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Домашнее проклятие. Подолье минимально уступило клубу Феникс-Мариуполь

В последний раз клуб из Хмельницкого дома побеждал в сентябре.

17 мая 2025, 14:51 | Обновлено 17 мая 2025, 14:54
80
0
Домашнее проклятие. Подолье минимально уступило клубу Феникс-Мариуполь
ФК Подолье

17 мая прошел один матч восьмого тура в группе за выживание в Первой лиге Украины. Между собой встретились «Подолье» Хмельницкий и «Феникс-Мариуполь».

Состоялась игра на стадионе «Подолье» в городе Хмельницкий.

Команды обменялись забитыми мячами, однако гости оказались немножко сильнее. «Феникс-Мариуполь» минимально одолел своего оппонента со счетом 2:1.

Интересно, что «Подолье» в последний раз побеждало на своем поле 21 сентября против «Нивы» Тернополь (1:0).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 8-й тур. 11 мая

«Подолье» Хмельницкий -– «Феникс-Мариуполь» – 1:2

Голы: Шаврин, 63 - Богданов, 40, Непейпиев, 62

Турнирная таблица:

Плей-офф за понижение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виктория 22 8 8 6 27 - 15 32
2 Прикарпатье 22 7 7 8 26 - 25 28
3 Феникс-Мариуполь 22 8 4 10 26 - 31 28
4 Нива Тернополь 21 7 7 7 27 - 24 28
5 Металлург Зп 22 6 7 9 23 - 31 25
6 Минай 21 6 5 10 19 - 28 23
7 Подолье 22 4 8 10 20 - 28 20
8 Диназ 22 3 6 13 17 - 44 15
9 Кремень 22 3 5 14 14 - 40 14
Полная таблица

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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