Домашнее проклятие. Подолье минимально уступило клубу Феникс-Мариуполь

17 мая прошел один матч восьмого тура в группе за выживание в Первой лиге Украины. Между собой встретились «Подолье» Хмельницкий и «Феникс-Мариуполь».

Состоялась игра на стадионе «Подолье» в городе Хмельницкий.

Команды обменялись забитыми мячами, однако гости оказались немножко сильнее. «Феникс-Мариуполь» минимально одолел своего оппонента со счетом 2:1.

Интересно, что «Подолье» в последний раз побеждало на своем поле 21 сентября против «Нивы» Тернополь (1:0).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 8-й тур. 11 мая

«Подолье» Хмельницкий -– «Феникс-Мариуполь» – 1:2

Голы: Шаврин, 63 - Богданов, 40, Непейпиев, 62

Турнирная таблица: