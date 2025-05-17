Домашнее проклятие. Подолье минимально уступило клубу Феникс-Мариуполь
В последний раз клуб из Хмельницкого дома побеждал в сентябре.
17 мая прошел один матч восьмого тура в группе за выживание в Первой лиге Украины. Между собой встретились «Подолье» Хмельницкий и «Феникс-Мариуполь».
Состоялась игра на стадионе «Подолье» в городе Хмельницкий.
Команды обменялись забитыми мячами, однако гости оказались немножко сильнее. «Феникс-Мариуполь» минимально одолел своего оппонента со счетом 2:1.
Интересно, что «Подолье» в последний раз побеждало на своем поле 21 сентября против «Нивы» Тернополь (1:0).
Первая лига Украины-2024/25
Выживание. 8-й тур. 11 мая
«Подолье» Хмельницкий -– «Феникс-Мариуполь» – 1:2
Голы: Шаврин, 63 - Богданов, 40, Непейпиев, 62
Турнирная таблица:
|Плей-офф за понижение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виктория
|22
|8
|8
|6
|27 - 15
|32
|2
|Прикарпатье
|22
|7
|7
|8
|26 - 25
|28
|3
|Феникс-Мариуполь
|22
|8
|4
|10
|26 - 31
|28
|4
|Нива Тернополь
|21
|7
|7
|7
|27 - 24
|28
|5
|Металлург Зп
|22
|6
|7
|9
|23 - 31
|25
|6
|Минай
|21
|6
|5
|10
|19 - 28
|23
|7
|Подолье
|22
|4
|8
|10
|20 - 28
|20
|8
|Диназ
|22
|3
|6
|13
|17 - 44
|15
|9
|Кремень
|22
|3
|5
|14
|14 - 40
|14
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