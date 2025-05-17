Свитолина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Страсбурге
В первом раунде французского пятисотника Элина сыграет против Клары Таусон
17 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге.
Украину в одиночном разряде этого пятисотника представит только Элина Свитолина (WTA 14).
В первом раунде Элина, которая получила пятый номер посева, сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 23).
Если Свитолина сумеет преодолеть стадию 1/16 финала, то во втором круге поборется либо против теннисистки из квалификации, либо американки Эшлин Крюгер.
Ранее Свитолина дважды играла против Таусон и потерпела два поражение. В частности, 18 февраля Элина уступила Кларе в 1/16 финала тысячника в Дубае.
Соревнования в Страсбурге пройдут с 18 по 24 мая. После пятисотника Элина отправится на Ролан Гаррос 2025.
Возможные четвертьфиналы Страсбурга по посеву:
- Джессика Пегула [1] – Дарья Касаткина [6]
- Паула Бадоса [3] – Людмила Самсонова [8]
- Барбора Крейчикова [7] – Елена Рыбакина [4]
- Элина Свитолина [5] – Эмма Наварро [2]
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