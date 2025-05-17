Свитолина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Страсбурге

17 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге.

Украину в одиночном разряде этого пятисотника представит только Элина Свитолина (WTA 14).

В первом раунде Элина, которая получила пятый номер посева, сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 23).

Если Свитолина сумеет преодолеть стадию 1/16 финала, то во втором круге поборется либо против теннисистки из квалификации, либо американки Эшлин Крюгер.

Ранее Свитолина дважды играла против Таусон и потерпела два поражение. В частности, 18 февраля Элина уступила Кларе в 1/16 финала тысячника в Дубае.

Соревнования в Страсбурге пройдут с 18 по 24 мая. После пятисотника Элина отправится на Ролан Гаррос 2025.

Возможные четвертьфиналы Страсбурга по посеву:

Джессика Пегула [1] – Дарья Касаткина [6]

Джессика Пегула [1] – Дарья Касаткина [6] Паула Бадоса [3] – Людмила Самсонова [8]

Паула Бадоса [3] – Людмила Самсонова [8] Барбора Крейчикова [7] – Елена Рыбакина [4]

Барбора Крейчикова [7] – Елена Рыбакина [4] Элина Свитолина [5] – Эмма Наварро [2]

ТУРНИРНАЯ СЕТКА