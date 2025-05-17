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WTA
17 мая 2025, 13:43 | Обновлено 17 мая 2025, 15:34
2784
8

Свитолина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Страсбурге

В первом раунде французского пятисотника Элина сыграет против Клары Таусон

17 мая 2025, 13:43 | Обновлено 17 мая 2025, 15:34
2784
8
Свитолина получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

17 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге.

Украину в одиночном разряде этого пятисотника представит только Элина Свитолина (WTA 14).

В первом раунде Элина, которая получила пятый номер посева, сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 23).

Если Свитолина сумеет преодолеть стадию 1/16 финала, то во втором круге поборется либо против теннисистки из квалификации, либо американки Эшлин Крюгер.

Ранее Свитолина дважды играла против Таусон и потерпела два поражение. В частности, 18 февраля Элина уступила Кларе в 1/16 финала тысячника в Дубае.

Соревнования в Страсбурге пройдут с 18 по 24 мая. После пятисотника Элина отправится на Ролан Гаррос 2025.

Возможные четвертьфиналы Страсбурга по посеву:

  • Джессика Пегула [1] – Дарья Касаткина [6]
  • Паула Бадоса [3] – Людмила Самсонова [8]
  • Барбора Крейчикова [7] – Елена Рыбакина [4]
  • Элина Свитолина [5] – Эмма Наварро [2]

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Элина Свитолина WTA Страсбург Клара Таусон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
Та відпочинь краще перед Роллан Гарросом
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+3
C.Пеклов
Знялася Еліна з турніру...
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0
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Sashamar
Непоганий склад цього року. Не гірше, ніж у 20-му.
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0
Disiny7
Скоріш за все це і остання суперниця в Страсбурзі. Нашо було взагалі заявлятися сюди, перед РГ?
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-5
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