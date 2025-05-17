Колос получил наказание от КДК УАФ за матч против Кривбасса

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) обвинил «Колос» после матча 28-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:0) в несоблюдении требований по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога».

Коллектив из Ковалевки обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен.

Напомним, что в этом поединке дважды откладывали начало игры из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.