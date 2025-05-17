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Англия
17 мая 2025, 15:12 | Обновлено 17 мая 2025, 16:03
266
0

Колос получил наказание от КДК УАФ за матч против Кривбасса

Клуб из Ковалевки обязан оплатить штраф в 10 тысяч гривен

17 мая 2025, 15:12 | Обновлено 17 мая 2025, 16:03
266
0
Колос получил наказание от КДК УАФ за матч против Кривбасса
УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) обвинил «Колос» после матча 28-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:0) в несоблюдении требований по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога».

Коллектив из Ковалевки обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен.

Напомним, что в этом поединке дважды откладывали начало игры из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос КДК УАФ штрафы
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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