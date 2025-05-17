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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 13:26 | Обновлено 17 мая 2025, 13:34
103
0

Не пришли на интервью. КДК УАФ обязал Александрию оплатить штраф

Клуб должен выплатить сумму в размере 20 тысяч гривен

17 мая 2025, 13:26 | Обновлено 17 мая 2025, 13:34
103
0
Не пришли на интервью. КДК УАФ обязал Александрию оплатить штраф
УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дважды оштрафовал «Александрию» за выездной матч 28-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:2).

Клуб из одноименного города обязан уплатить денежное взыскание в 15 тысяч гривен за повторную задержку начала матча. Также «Александрия» получила наказание в 5 тысяч гривен за то, что футболисты команды после матча не появились на флеш-интервью.

«Александрия» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины (63 пункта), проигрывая в пять очков лидеру – «Динамо» Киев.

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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