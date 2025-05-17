Не пришли на интервью. КДК УАФ обязал Александрию оплатить штраф
Клуб должен выплатить сумму в размере 20 тысяч гривен
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дважды оштрафовал «Александрию» за выездной матч 28-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (1:2).
Клуб из одноименного города обязан уплатить денежное взыскание в 15 тысяч гривен за повторную задержку начала матча. Также «Александрия» получила наказание в 5 тысяч гривен за то, что футболисты команды после матча не появились на флеш-интервью.
«Александрия» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины (63 пункта), проигрывая в пять очков лидеру – «Динамо» Киев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аренда в «Страсбург» помогла бразильцу выйти на качественно новый уровень выступлений
Львовяне пытаются выйти на евроарену