КДК УАФ финансово наказал Полесье за ​​матч УПЛ против Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал житомирское «Полесье» после матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (0:0), который состоялся 9 мая на «Центральном стадионе» в Житомире.

Житомирский клуб обязан уплатить денежный взнос в размере 15 тысяч гривен за использование пиротехнических средств фанатами «волков».

После 28-го тура чемпионата Украины «Полесье» занимает пятое место, имея в активе 44 пункта.