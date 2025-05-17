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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 11:24 | Обновлено 17 мая 2025, 12:03
392
0

КДК УАФ финансово наказал Полесье за ​​матч УПЛ против Динамо

Житомирский клуб должен выплатить штраф в размере 15 тысяч гривен

17 мая 2025, 11:24 | Обновлено 17 мая 2025, 12:03
392
0
КДК УАФ финансово наказал Полесье за ​​матч УПЛ против Динамо
ФК Динамо Киев

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал житомирское «Полесье» после матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (0:0), который состоялся 9 мая на «Центральном стадионе» в Житомире.

Житомирский клуб обязан уплатить денежный взнос в размере 15 тысяч гривен за использование пиротехнических средств фанатами «волков».

После 28-го тура чемпионата Украины «Полесье» занимает пятое место, имея в активе 44 пункта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо КДК УАФ штрафы
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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