Украина. Премьер лига17 мая 2025, 11:24 | Обновлено 17 мая 2025, 12:03
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КДК УАФ финансово наказал Полесье за матч УПЛ против Динамо
Житомирский клуб должен выплатить штраф в размере 15 тысяч гривен
17 мая 2025, 11:24 | Обновлено 17 мая 2025, 12:03
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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал житомирское «Полесье» после матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (0:0), который состоялся 9 мая на «Центральном стадионе» в Житомире.
Житомирский клуб обязан уплатить денежный взнос в размере 15 тысяч гривен за использование пиротехнических средств фанатами «волков».
После 28-го тура чемпионата Украины «Полесье» занимает пятое место, имея в активе 44 пункта.
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