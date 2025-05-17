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  4. Пушич хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине. Есть еще одна причина
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 10:37 |
1694
3

Пушич хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине. Есть еще одна причина

Коуч заявил, что открыт к предложениям

17 мая 2025, 10:37 |
1694
3
Пушич хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине. Есть еще одна причина
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич намекнул на уход из расположения донецкого клуба. Специалист, в комментарии иностранным СМИ, заявил, что открыт к предложениям.

– Ваш контракт в «Шахтере» рассчитан еще на один год. Как вы смотрите в будущее?

– Для меня все остается пятьдесят на пятьдесят. Конечно, мой контракт все еще действует, и я работаю в очень хорошем клубе, но это были два действительно трудных сезона. Быть тренером в Украине – это очень напряженно. У нас так много времени в пути. Часы и часы, все на автобусе. И постоянная опасность войны. Бомбардировка, укрытие там и здесь. Это не дает тебе скучать. После завершения сезона я встречусь с руководством клуба, чтобы все обсудить.

Прошлым летом и в январе был интерес ко мне, но об отъезде совершенно речь не шла. Это был приятный комплимент от руководства клуба для меня, но я честно скажу, что в силу определенных обстоятельств я сейчас открыт для предложений от клубов из других стран. Есть еще и личная причина. Недавно я впервые стал дедушкой. Все остальные дедушки знают, что это значит. Я только раз смог увидеть свою внучку. Удаленность от семьи в Украине – один из аспектов, который я обязательно буду учитывать при принятии решения о своем будущем, – сказал Пушич.

В СМИ активно обсуждают возможный уход Пушича из донецкого «Шахтера». Заменить боснийца должен турецкий специалист Арда Туран.

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Олег Вахоцкий Источник: De Telegraaf
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Boodya
Підготовка грунту для відходу?
Типу "не мене пішли - я пішов сам"
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0
mini.f
Не понимаю таких тренеров... Они хотят, чтобы все было в одном флаконе - и внучку каждый день видеть, и чтобы бомбы на дом не падали, и зарплата была космическая и команда была круче Барселоны.... Мечтатель...
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0
Перець
Навіть і не думай йти  допрацювати контракт потрібно 
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0
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