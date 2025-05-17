«Ребята старались». Постекоглу поддержал команду после игры с Астон Виллой.

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался относительно неудачного матча 29-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2), который повторил клубный антирекорд.

«До того момента, когда соперник забил, ребята работали хорошо – они действовали дисциплинированно и организованно. Мы не позволили им создать много голевых моментов. У нас также были свои возможности. Но после их гола мы немного потеряли веру в себя. Выглядели уставшими. Многие из этих игроков не имели достаточно игровой практики, и это было заметно – мы подсели, и тогда игра выскользнула из наших рук.

С моей точки зрения – по крайней мере, в отличие от матча против «Кристал Пэлас», – я увидел, что ребята старались, боролись и усложнили жизнь сопернику. И для меня это было важнее, чем индивидуальные показатели. Было хорошо дать игровые минуты таким игрокам, как Сонни и Уилсон. Многие из них не имели игровой практики в этом сезоне, поэтому просто провести еще один матч для них было важно.

Как себя чувствует Сон Хын Мин? Он готов и доступен. Он сегодня вышел в старте. Все они готовы начать матч, поэтому эти 70-75 минут, которые он провел на поле сегодня, были важными. Было видно, как он несколько раз прорывался вперед, и, по моему мнению, он чувствует, что возвращается в форму. Это касается не только физики, но и самого Сонни – важно, чтобы он чувствовал свой ритм, и сегодня он это частично продемонстрировал. Его возвращение очень важно, особенно учитывая то, что в последнее время мы потеряли нескольких ключевых игроков», – сказал Постекоглу.