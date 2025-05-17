ФОТО. Легионер клуба УПЛ перенес операцию в Финляндии

Легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

По официальной информации, после продолжительных консультаций с несколькими европейскими клиниками медицинский штаб ФК Кривбасс решил направить камерунского защитника на операцию в Финляндию.

Несложное хирургическое вмешательство прошло успешно и 23-летний футболист чувствует себя гораздо лучше. Теперь дело за реабилитологами. Ждем качественное и быстрее восстановление

В текущем сезоне Иван Дибанго провел 23 матча на клубном уровне и отдал 3 ассиста.