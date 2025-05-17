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  4. ФОТО. Легионер клуба УПЛ перенес операцию в Финляндии
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 12:47 |
311
0

ФОТО. Легионер клуба УПЛ перенес операцию в Финляндии

Иван Дибанго выбыл до конца сезона

17 мая 2025, 12:47 |
311
0
ФОТО. Легионер клуба УПЛ перенес операцию в Финляндии
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

По официальной информации, после продолжительных консультаций с несколькими европейскими клиниками медицинский штаб ФК Кривбасс решил направить камерунского защитника на операцию в Финляндию.

Несложное хирургическое вмешательство прошло успешно и 23-летний футболист чувствует себя гораздо лучше. Теперь дело за реабилитологами. Ждем качественное и быстрее восстановление

В текущем сезоне Иван Дибанго провел 23 матча на клубном уровне и отдал 3 ассиста.

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Иван Дибанго травма операция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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