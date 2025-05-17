ФОТО. Легионер клуба УПЛ перенес операцию в Финляндии
Иван Дибанго выбыл до конца сезона
Легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
По официальной информации, после продолжительных консультаций с несколькими европейскими клиниками медицинский штаб ФК Кривбасс решил направить камерунского защитника на операцию в Финляндию.
Несложное хирургическое вмешательство прошло успешно и 23-летний футболист чувствует себя гораздо лучше. Теперь дело за реабилитологами. Ждем качественное и быстрее восстановление
В текущем сезоне Иван Дибанго провел 23 матча на клубном уровне и отдал 3 ассиста.
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