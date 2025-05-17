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  4. Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Испания
17 мая 2025, 13:31 |
399
2

Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»

Фермин Лопес бурно отпраздновал победу каталонского клуба в чемпионате

17 мая 2025, 13:31 |
399
2
Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

15 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Эспаньол» и «Барселона». Подопечные Ханса-Дитера Флика одолели соперника со счетом 2:0 и досрочно завоевали чемпионский титул.

После этого триумфа игроки «Барселоны» провела чемпионский парад в городе, приуроченный к 28-й победе в национальном первенстве. Футболисты проехались на автобусе перед фанатами, пели и танцевали.

Особенно отметился 22-летний атакующий полузащитник Фермин Лопес, который оскорблял главного конкурента – мадридский «Реал». Футболист кричал «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона».

Каталонский клуб набрал 85 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь – «Реал» – отстал на семь очков за два тура до завершения чемпионата.

ВИДЕО. Фермин Лопес оскорбляет мадридский Реал во время празднования

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Эспаньол Эспаньол - Барселона Фермин Лопес Реал Мадрид
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Владислав Антонов
Має право. Це не Етоо, який і за Мадрид бігав.
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