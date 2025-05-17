Игрок Барселоны обратился к Реалу: «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона»

15 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Эспаньол» и «Барселона». Подопечные Ханса-Дитера Флика одолели соперника со счетом 2:0 и досрочно завоевали чемпионский титул.

После этого триумфа игроки «Барселоны» провела чемпионский парад в городе, приуроченный к 28-й победе в национальном первенстве. Футболисты проехались на автобусе перед фанатами, пели и танцевали.

Особенно отметился 22-летний атакующий полузащитник Фермин Лопес, который оскорблял главного конкурента – мадридский «Реал». Футболист кричал «Мадрид, уроды, поздравляйте чемпиона».

Каталонский клуб набрал 85 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь – «Реал» – отстал на семь очков за два тура до завершения чемпионата.

ВИДЕО. Фермин Лопес оскорбляет мадридский Реал во время празднования