18 мая на «Бодрум Ильче» пройдет матч 36-го тура Суперлиги Турции, в котором «Бодрумспор» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

«Бодрумспор»

Команда за свою почти столетнюю историю сумела наконец-то получить право дебютировать в высшем турецком футбольном дивизионе. Правда, год назад взяли только четвертое место в Первой Лиге. Но потом получилось выиграть плей-офф.

Но на более высоком уровне новичок ожидаемо сталкивался с проблемами. Но все же борьбу за выживание вели. Точно вылетают «Адана Демирспор» (у нее вообще отрицательная сумма очков) и «Хатайспор», и еще пара неудачников составит им компанию. На две позиции в группе лидеров «претендует» двое, в том числе и подопечные Жозе Мораэша. Если в феврале – начале марта было много побед, то потом, вылетев из кубка (кстати, уступив «Трабзонспору»), в основном проигрывали, победив только «Аланьяспор». В крайнем туре была только нулевая ничья с «Сивасспором».

«Трабзонспор»

Клуб год назад уступил только паре главных грандов, «Галатасараю» и «Фенербахче», уверенно заняв третье место. Но при этом после летних каникул все посыпалось, и поначалу тренерские смены мало что давали. Пытался исправить положение Шенол Гюнеш, но даже местная легенда не так уж хорошо справились.

Прорыв наметился после того, как наставником стал Текке. Но и Зубков с Сиканом, освоившись в Турции после перехода зимой, своими голами безусловно помогли. В тои числе команда пробилась в финал кубок Турции. Там с «Галатасараем» ничего толком не получилось, проиграли разгромно, 0-3. С ним же играли перед этим в Суперлиге, где весной хотя бы закрепились в верхней части таблицы. Тот матч принес тоже «сухое» поражение, пусть и не такое крупное – 0-2.

Статистика личных встреч

В декабре клубы сыграли впервые, и «Трабзонспор» дома минимально победил. Но в кубке уже он прошел "Бодрумспор" за счет гола Зубкова в экстра-тайме, что оформил итоговые 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев поля, но гостям с их амбициями явно надоело проигрывать. Ставим на то, что они как минимум не проиграют (коэффициент – 1,75).

Прогноз Sport.ua Бодрумспор Трабзонспор Трабзонспор не проиграет 1,75 Сделать ставку

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