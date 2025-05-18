Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бодрумспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Бодрумспор
18.05.2025 19:00 - : -
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
18 мая 2025, 01:14 |
55
0

Бодрумспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 18 мая в 19:00 по Киеву

18 мая 2025, 01:14 |
55
0
Бодрумспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая на «Бодрум Ильче» пройдет матч 36-го тура Суперлиги Турции, в котором «Бодрумспор» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

«Бодрумспор»

Команда за свою почти столетнюю историю сумела наконец-то получить право дебютировать в высшем турецком футбольном дивизионе. Правда, год назад взяли только четвертое место в Первой Лиге. Но потом получилось выиграть плей-офф.

Но на более высоком уровне новичок ожидаемо сталкивался с проблемами. Но все же борьбу за выживание вели. Точно вылетают «Адана Демирспор» (у нее вообще отрицательная сумма очков) и «Хатайспор», и еще пара неудачников составит им компанию. На две позиции в группе лидеров «претендует» двое, в том числе и подопечные Жозе Мораэша. Если в феврале – начале марта было много побед, то потом, вылетев из кубка (кстати, уступив «Трабзонспору»), в основном проигрывали, победив только «Аланьяспор». В крайнем туре была только нулевая ничья с «Сивасспором».

«Трабзонспор»

Клуб год назад уступил только паре главных грандов, «Галатасараю» и «Фенербахче», уверенно заняв третье место. Но при этом после летних каникул все посыпалось, и поначалу тренерские смены мало что давали. Пытался исправить положение Шенол Гюнеш, но даже местная легенда не так уж хорошо справились.

Прорыв наметился после того, как наставником стал Текке. Но и Зубков с Сиканом, освоившись в Турции после перехода зимой, своими голами безусловно помогли. В тои числе команда пробилась в финал кубок Турции. Там с «Галатасараем» ничего толком не получилось, проиграли разгромно, 0-3. С ним же играли перед этим в Суперлиге, где весной хотя бы закрепились в верхней части таблицы. Тот матч принес тоже «сухое» поражение, пусть и не такое крупное – 0-2.

Статистика личных встреч

В декабре клубы сыграли впервые, и «Трабзонспор» дома минимально победил. Но в кубке уже он прошел "Бодрумспор" за счет гола Зубкова в экстра-тайме, что оформил итоговые 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев поля, но гостям с их амбициями явно надоело проигрывать. Ставим на то, что они как минимум не проиграют (коэффициент – 1,75).

Прогноз Sport.ua
Бодрумспор
18 мая 2025 -
19:00
Трабзонспор
Трабзонспор не проиграет 1,75 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила ему измены. Снова вместе
Лос-Анджелес Гэлакси – ФК Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч МЛС
ЛНЗ – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бодрумспор Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции
Футбол | 18 мая 2025, 01:34 0
ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции
ВИДЕО. Как Яремчук забил гол на 90+3-й минуте в финале Кубка Греции

В решающем поединке Олимпиакос переиграл ОФИ Ираклион со счетом 2:0

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Футбол | 17.05.2025, 21:56
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Бокс | 17.05.2025, 05:02
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 2
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем