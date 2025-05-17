«Были финансовые проблемы». Вьюник объяснил, как Лехия спаслась от вылета
Украинец заявил, что у команды были некоторые проблемы в нынешнем сезоне
Украинский легионер Лехии Богдан Вьюник рассказал, как команде удалось сохранить прописку в высшем дивизионе Польши, несмотря на финансовые трудности.
– Богдан, поздравляем тебя с победой, позволившей «Лехии» сохранить прописку в элитном дивизионе Польши.
– Спасибо.
– Трудно было это сделать?
– Безусловно. По ходу сезона у нас были и финансовые затруднения, и кадровые проблемы. Для команды это был настоящий вызов. Мы справились, выиграли важный матч у «Короны» и за два тура до окончания первенства решили свои задачи.
В нынешнем сезоне Лехия занимает 14 строчку чемпионата Польши, имея в своем активе 36 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.Сейчас самой украинской командой в чемпионате Польши является "Лехия" из Гданьска. Цвета этого коллектива защищает сразу пять отечественных футболистов (Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко и Богдан Вьюник).
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