«Были финансовые проблемы». Вьюник объяснил, как Лехия спаслась от вылета

Украинский легионер Лехии Богдан Вьюник рассказал, как команде удалось сохранить прописку в высшем дивизионе Польши, несмотря на финансовые трудности.

– Богдан, поздравляем тебя с победой, позволившей «Лехии» сохранить прописку в элитном дивизионе Польши.

– Спасибо.

– Трудно было это сделать?

– Безусловно. По ходу сезона у нас были и финансовые затруднения, и кадровые проблемы. Для команды это был настоящий вызов. Мы справились, выиграли важный матч у «Короны» и за два тура до окончания первенства решили свои задачи.

В нынешнем сезоне Лехия занимает 14 строчку чемпионата Польши, имея в своем активе 36 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.Сейчас самой украинской командой в чемпионате Польши является "Лехия" из Гданьска. Цвета этого коллектива защищает сразу пять отечественных футболистов (Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко и Богдан Вьюник).