«В Лехии есть ощущение дома». Вьюнник – о сезоне в Польше

На данный момент самой украинской командой в чемпионате Польши является «Лехия» из Гданьска. Цвета этого коллектива защищает сразу пять отечественных футболистов (Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко и Богдан Вьюнник).

В минувшем туре «Лехия» выиграла у «Короны» и забронировала за собой место в Экстракласе на будущий сезон.

Об этом событии и не только сайт Sport.ua поговорил с одним из лидеров атак команды Богданом Вьюнником, который в прошедшей игре стал автором одного из голов.

– Богдан, поздравляем тебя с победой, которая позволила «Лехии» сохранить прописку в элитном дивизионе Польши.

– Спасибо.

– Тяжело было это сделать?

– Безусловно. По ходу сезона у нас были и финансовые трудности, и кадровые проблемы. Для команды это был настоящий вызов. Мы справились, выиграли важный матч у «Короны» и за два тура до окончания первенства решили свои задачи.

ФК Лехия

– А какие перед стартом сезона стояли цели перед «Лехией»?

– Я и не помню, был ли диалог на эту тему. Но точно могу сказать, что в одно время, когда мы были на 17-м месте (в чемпионате Польши выступает 18 команд. – прим.С.Б.) президент сказал, что если мы сохраним место в Экстракласе, то это будет для нас победой.

– В «Лехии» ты выступаешь почти сезон. Как тебе местный чемпионат?

– Мне здесь нравится. Почти все команды играют, если можно так сказать, в европейский футбол, атмосфера на стадионах впечатляет, поэтому все хорошо.

– Его можно сравнить с украинской Премьер-лигой?

– Несмотря на все проблемы, которые сейчас есть в нашей стране, связанные с войной, отсутствием большого количества качественных легионеров, УПЛ ничем не уступает польскому чемпионату, не говоря уже о довоенном времени. Я имею ввиду, к примеру, 2013 год. Тогда уровень соревнований в Украине был вообще намного выше.

– В «Лехии» целый десант из Украины. Как так случилось?

– Как-то так получилось. Наверное, здесь что-то знают (улыбается).

– В такой компании веселее работать?

– Украинский язык в раздевалке «Лехии» преобладает, есть ощущение дома (улыбается). Хотя повторюсь, когда мы были практически на дне, это не давало нужных эмоций.

ФК Лехия. Богдан Вьюнник (слева)

– Часто проводите время вместе вне футбольного поля?

– Не могу так сказать. До последнего матча мы много работали. К примеру, на следующий день после выездных матчей у нас были тренировки, поэтому на отдых времени практически не оставалось.

– Вашу команду тренирует довольно авторитетный английский тренер Джон Карвер. Тебе комфортно с ним работать?

– Для меня это лучший тренер за мою карьеру. Он работал в «Ньюкасле», а это совсем другой уровень футбола. Это мечта играть там и работать. А когда он сказал, что его лучший друг Алан Ширер, то для меня это вообще что-то неимоверное.

– Где наставник тебя чаще всего использует?

– Когда он возглавил «Лехию» то нашел мне место 10-ки. Мне очень комфортно там действовать.

– Комфортнее, чем на острие?

– Скажу так, что в своей карьере я поиграл на всех атакующих позициях, но родное мое место левый вингер. Потом я играл справа, в молодежной сборной тренер отдавал мне роль нападающего, где я забил 15 голов, поэтому все и начали думать, что я форвард. Но на самом деле мне очень нравится действовать под нападающим.

– Как вы общаетесь с главным тренером?

– Я свободно говорю по-английски. А кому-то делают перевод с польского языка.

– Знание иностранного языка тебе помогло за границей?

– Конечно. Я всю жизнь готовился к тому, чтобы играть в Европе, поэтому с детства учил английский язык. Это мне очень помогло, когда я был в швейцарском «Цюрихе» и австрийском ГАКе. А благодаря английскому я выучил немецкий и польский языки.

– Твой контракт с «Лехией» действует еще три года. Тем не менее, какие планы на будущее?

– Сейчас нужно доиграть, не сбавляя оборотов, два матча в чемпионате, а потом со сборной Украины U-21 поехать на чемпионат Европы.

ФК Лехия

– В следующем сезоне «Лехия» будет ставить более высокие задачи, чем борьба за выживание?

– Я очень на это надеюсь. Наша команда достойна большего. Если взять таблицу второго круга, то «Лехия» сейчас занимает четвертое место.

– После окончания чемпионата ты сразу отправляешься в расположение молодежной сборной Украины?

– Пока не могу ответить на этот вопрос. Я еще не знаю, когда начнется сбор, может, еще успею немного отдохнуть (улыбается).

– Наша сборную ждет финальная часть чемпионата Европы. На что могут рассчитывать украинские болельщики?

– За последние годы я понял, что лучше меньше рассказывать, а больше работать. Поэтому хочу сказать соотечественникам, чтобы поддерживали сборную, а мы постараемся сделать все от нас зависящее для достойного выступления на Евро.

– Фаворит нашей группы – Нидерланди?

– На бумаге – да. Но я уверен, что каждый матч, будь то Нидерланды, Дания или Финляндия, будет очень сложным, поскольку в Словакию все команды приедут добиваться максимального результата. Украина не исключение.

– Ты сказал, что твоя мечта играть в Англии?

– Скажу так: от таких предложений не отказываются, но вообще моя мечта – Серия А и «Милан».

Сергей БОЙЧЕНКО