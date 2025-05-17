Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «В Лехии есть ощущение дома». Вьюнник – о сезоне в Польше
Польша
17 мая 2025, 11:19 | Обновлено 17 мая 2025, 11:20
262
0

«В Лехии есть ощущение дома». Вьюнник – о сезоне в Польше

Игрок сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник помог своей команде остаться в Экстракласе

17 мая 2025, 11:19 | Обновлено 17 мая 2025, 11:20
262
0
«В Лехии есть ощущение дома». Вьюнник – о сезоне в Польше
ФК Лехия. Богдан Вьюнник (№ 9)

На данный момент самой украинской командой в чемпионате Польши является «Лехия» из Гданьска. Цвета этого коллектива защищает сразу пять отечественных футболистов (Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко и Богдан Вьюнник).

В минувшем туре «Лехия» выиграла у «Короны» и забронировала за собой место в Экстракласе на будущий сезон.

Об этом событии и не только сайт Sport.ua поговорил с одним из лидеров атак команды Богданом Вьюнником, который в прошедшей игре стал автором одного из голов.

– Богдан, поздравляем тебя с победой, которая позволила «Лехии» сохранить прописку в элитном дивизионе Польши.
– Спасибо.

– Тяжело было это сделать?
– Безусловно. По ходу сезона у нас были и финансовые трудности, и кадровые проблемы. Для команды это был настоящий вызов. Мы справились, выиграли важный матч у «Короны» и за два тура до окончания первенства решили свои задачи.

ФК Лехия

– А какие перед стартом сезона стояли цели перед «Лехией»?
– Я и не помню, был ли диалог на эту тему. Но точно могу сказать, что в одно время, когда мы были на 17-м месте (в чемпионате Польши выступает 18 команд. – прим.С.Б.) президент сказал, что если мы сохраним место в Экстракласе, то это будет для нас победой.

– В «Лехии» ты выступаешь почти сезон. Как тебе местный чемпионат?
– Мне здесь нравится. Почти все команды играют, если можно так сказать, в европейский футбол, атмосфера на стадионах впечатляет, поэтому все хорошо.

– Его можно сравнить с украинской Премьер-лигой?
– Несмотря на все проблемы, которые сейчас есть в нашей стране, связанные с войной, отсутствием большого количества качественных легионеров, УПЛ ничем не уступает польскому чемпионату, не говоря уже о довоенном времени. Я имею ввиду, к примеру, 2013 год. Тогда уровень соревнований в Украине был вообще намного выше.

– В «Лехии» целый десант из Украины. Как так случилось?
– Как-то так получилось. Наверное, здесь что-то знают (улыбается).

– В такой компании веселее работать?
– Украинский язык в раздевалке «Лехии» преобладает, есть ощущение дома (улыбается). Хотя повторюсь, когда мы были практически на дне, это не давало нужных эмоций.

ФК Лехия. Богдан Вьюнник (слева)

– Часто проводите время вместе вне футбольного поля?
– Не могу так сказать. До последнего матча мы много работали. К примеру, на следующий день после выездных матчей у нас были тренировки, поэтому на отдых времени практически не оставалось.

– Вашу команду тренирует довольно авторитетный английский тренер Джон Карвер. Тебе комфортно с ним работать?
– Для меня это лучший тренер за мою карьеру. Он работал в «Ньюкасле», а это совсем другой уровень футбола. Это мечта играть там и работать. А когда он сказал, что его лучший друг Алан Ширер, то для меня это вообще что-то неимоверное.

– Где наставник тебя чаще всего использует?
– Когда он возглавил «Лехию» то нашел мне место 10-ки. Мне очень комфортно там действовать.

– Комфортнее, чем на острие?
– Скажу так, что в своей карьере я поиграл на всех атакующих позициях, но родное мое место левый вингер. Потом я играл справа, в молодежной сборной тренер отдавал мне роль нападающего, где я забил 15 голов, поэтому все и начали думать, что я форвард. Но на самом деле мне очень нравится действовать под нападающим.

– Как вы общаетесь с главным тренером?
– Я свободно говорю по-английски. А кому-то делают перевод с польского языка.

– Знание иностранного языка тебе помогло за границей?
– Конечно. Я всю жизнь готовился к тому, чтобы играть в Европе, поэтому с детства учил английский язык. Это мне очень помогло, когда я был в швейцарском «Цюрихе» и австрийском ГАКе. А благодаря английскому я выучил немецкий и польский языки.

– Твой контракт с «Лехией» действует еще три года. Тем не менее, какие планы на будущее?
– Сейчас нужно доиграть, не сбавляя оборотов, два матча в чемпионате, а потом со сборной Украины U-21 поехать на чемпионат Европы.

ФК Лехия

– В следующем сезоне «Лехия» будет ставить более высокие задачи, чем борьба за выживание?
– Я очень на это надеюсь. Наша команда достойна большего. Если взять таблицу второго круга, то «Лехия» сейчас занимает четвертое место.

– После окончания чемпионата ты сразу отправляешься в расположение молодежной сборной Украины?
– Пока не могу ответить на этот вопрос. Я еще не знаю, когда начнется сбор, может, еще успею немного отдохнуть (улыбается).

– Наша сборную ждет финальная часть чемпионата Европы. На что могут рассчитывать украинские болельщики?
– За последние годы я понял, что лучше меньше рассказывать, а больше работать. Поэтому хочу сказать соотечественникам, чтобы поддерживали сборную, а мы постараемся сделать все от нас зависящее для достойного выступления на Евро.

– Фаворит нашей группы – Нидерланди?
– На бумаге – да. Но я уверен, что каждый матч, будь то Нидерланды, Дания или Финляндия, будет очень сложным, поскольку в Словакию все команды приедут добиваться максимального результата. Украина не исключение.

– Ты сказал, что твоя мечта играть в Англии?
– Скажу так: от таких предложений не отказываются, но вообще моя мечта – Серия А и «Милан».

Сергей БОЙЧЕНКО

По теме:
«Были финансовые проблемы». Вьюник объяснил, как Лехия спаслась от вылета
«MVP финала Кубка Украины? Балакин»: Езерский подвел итог матча
Василий КАРДАШ: «У Динамо будет преимущество над Шахтером»
статьи эксклюзив Богдан Вьюнник Лехия Гданьск Сергей Бойченко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
Футбол | 17 мая 2025, 08:49 2
Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Футбол | 16 мая 2025, 18:14 12
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента

Украинский форвард может вернуться в Испанию

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17.05.2025, 08:21
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды
Футбол | 17.05.2025, 10:51
Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды
Кукурелья снова забил на Стемфорд Бридж, МЮ установил очередные антирекорды
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Другие виды | 16.05.2025, 20:31
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 21
Футбол
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 9
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем