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Италия
17 мая 2025, 10:13 | Обновлено 17 мая 2025, 10:16
309
0

Довбик получил травму на тренировке Ромы. Сезон для украинца завершен?

Артема ждет медицинское обследование

17 мая 2025, 10:13 | Обновлено 17 мая 2025, 10:16
309
0
Довбик получил травму на тренировке Ромы. Сезон для украинца завершен?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик получил повреждение на тренировке римской команды перед 37-м туром Серии А.

Серьезность травмы пока неизвестна, в ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование для детального анализа.

В случае отсутствия Довбыка в домашнем матче против «Милана» сыграет Эльдор Шомуродов. Матч состоится 18 мая в 21:45.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма Милан Рома - Милан
Андрей Витренко Источник: Il Tempo
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