Довбик получил травму на тренировке Ромы. Сезон для украинца завершен?

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик получил повреждение на тренировке римской команды перед 37-м туром Серии А.

Серьезность травмы пока неизвестна, в ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование для детального анализа.

В случае отсутствия Довбыка в домашнем матче против «Милана» сыграет Эльдор Шомуродов. Матч состоится 18 мая в 21:45.