Италия17 мая 2025, 10:13 | Обновлено 17 мая 2025, 10:16
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Довбик получил травму на тренировке Ромы. Сезон для украинца завершен?
Артема ждет медицинское обследование
17 мая 2025, 10:13 | Обновлено 17 мая 2025, 10:16
309
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Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик получил повреждение на тренировке римской команды перед 37-м туром Серии А.
Серьезность травмы пока неизвестна, в ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование для детального анализа.
В случае отсутствия Довбыка в домашнем матче против «Милана» сыграет Эльдор Шомуродов. Матч состоится 18 мая в 21:45.
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