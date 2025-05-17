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Премьер-лига
Кривбасс
17.05.2025 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 09:51 |
31
0

Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится 17 мая в 13:00

17 мая 2025, 09:51 |
31
0
Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

17 мая в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги состоится поединок «Кривбасс» Кривой Рог – «Оболонь» Киев.

Встретятся коллективы на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кривбасс – Оболонь
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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