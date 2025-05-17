Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 09:26 | Обновлено 17 мая 2025, 09:32
113
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь

17 мая в 13:00 состоится матч 29-го тура УПЛ

17 мая 2025, 09:26 | Обновлено 17 мая 2025, 09:32
113
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь
УПЛ

В субботу, 17 мая, будет проведен матч между командами «Кривбасс» и «Оболонь» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Принимать поединок будет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Начнется игра в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом матча «Кривбасс» находится на шестом месте в турнирной таблице (43 пункта), а вот «Оболонь» занимает 11-ю позицию (29 баллов).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Пушич хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине. Есть еще одна причина
Металлист 1925 – Эпицентр, Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17 мая 2025, 08:21 2
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»

Диллиан – о реванше Усик – Дюбуа

О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Другие виды | 16 мая 2025, 20:31 6
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть

Итоги жеребьевки финальной части чемпионата Европы по гандболу 2026

Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
Футбол | 17.05.2025, 08:49
Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Футбол | 16.05.2025, 18:14
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 17.05.2025, 08:23
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 15
Футбол
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
16.05.2025, 17:14 1
Бокс
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем