Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Оболонь

В субботу, 17 мая, будет проведен матч между командами «Кривбасс» и «Оболонь» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Принимать поединок будет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Начнется игра в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом матча «Кривбасс» находится на шестом месте в турнирной таблице (43 пункта), а вот «Оболонь» занимает 11-ю позицию (29 баллов).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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