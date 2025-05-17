Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче против «Челси» (0:1) в матче 37 тура Английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что мы начали отлично, хорошо, но в заключительной трети поля нам нужно было быть немного более агрессивными. Мы были там, мы правильно настроились на игру. Сегодня нам чуть-чуть не повезло. Иногда мы хотим прессинговать и забивать гол, но потеряли немного концентрации.

Игра получилась другой, но поражение никогда не доставляет удовольствия. Мы были конкурентоспособны, это было очевидно.

Нам нужно готовиться к каждому турниру. У нас есть пять дней, чтобы отдохнуть. Пять дней для подготовки к финалу Лиги Европы, два дня для полного восстановления, а затем два дня для подготовки.

В конце концов я посмотрел на всех игроков и думаю, что они в порядке.

Конечно, мы рады быть в финале Лиги Европы. С первого дня присутствовало давление, но я достаточно хорошо справляюсь с ним. Когда играешь в финале любого кубка, ты должен показать себя, и мы готовы к этому», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 39 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей.