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  4. Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
Англия
17 мая 2025, 08:49 |
244
0

Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

17 мая 2025, 08:49 |
244
0
Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче против «Челси» (0:1) в матче 37 тура Английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что мы начали отлично, хорошо, но в заключительной трети поля нам нужно было быть немного более агрессивными. Мы были там, мы правильно настроились на игру. Сегодня нам чуть-чуть не повезло. Иногда мы хотим прессинговать и забивать гол, но потеряли немного концентрации.

Игра получилась другой, но поражение никогда не доставляет удовольствия. Мы были конкурентоспособны, это было очевидно.

Нам нужно готовиться к каждому турниру. У нас есть пять дней, чтобы отдохнуть. Пять дней для подготовки к финалу Лиги Европы, два дня для полного восстановления, а затем два дня для подготовки.

В конце концов я посмотрел на всех игроков и думаю, что они в порядке.

Конечно, мы рады быть в финале Лиги Европы. С первого дня присутствовало давление, но я достаточно хорошо справляюсь с ним. Когда играешь в финале любого кубка, ты должен показать себя, и мы готовы к этому», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 39 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Челси Челси - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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