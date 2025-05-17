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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 01:49 | Обновлено 17 мая 2025, 04:02
29
0

Источник: Черноморец не планирует продолжать контракт с бразильцем

Райан Карлос может покинуть одесский клуб в летнее межсезонье

17 мая 2025, 01:49 | Обновлено 17 мая 2025, 04:02
29
0
Источник: Черноморец не планирует продолжать контракт с бразильцем
ФК Черноморец. Райан Карлос

Одеський «Чорноморець» достроково завершив співпрацю з бразильським легіонером Райаном Карлосом.

22-річний фланговий захисник, орендований взимку в бразильського клубу «Баїя», вже залишив розташування команди та повернувся на батьківщину.

Як повідомляє джеерло, орендна угода не містила опції викупу, а футболіст не проявив зацікавленості в тому, щоб залишитися в Україні. У клубу немає фінансових можливостей, аби вести переговори щодо повноцінного переходу.

Моряки дограватимуть заключні два тури УПЛ без Райана Карлоса. У цих матчах буде вирішуватися доля одеського клубу в елітному дивізіоні.

Бразилець весною провів 11 поєдинків УПЛ у складі «Чорноморця», без результативних дій.

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Николай Степанов Источник: Instagram
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