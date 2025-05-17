Источник: Черноморец не планирует продолжать контракт с бразильцем
Райан Карлос может покинуть одесский клуб в летнее межсезонье
Одеський «Чорноморець» достроково завершив співпрацю з бразильським легіонером Райаном Карлосом.
22-річний фланговий захисник, орендований взимку в бразильського клубу «Баїя», вже залишив розташування команди та повернувся на батьківщину.
Як повідомляє джеерло, орендна угода не містила опції викупу, а футболіст не проявив зацікавленості в тому, щоб залишитися в Україні. У клубу немає фінансових можливостей, аби вести переговори щодо повноцінного переходу.
Моряки дограватимуть заключні два тури УПЛ без Райана Карлоса. У цих матчах буде вирішуватися доля одеського клубу в елітному дивізіоні.
Бразилець весною провів 11 поєдинків УПЛ у складі «Чорноморця», без результативних дій.
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