Источник: Черноморец не планирует продолжать контракт с бразильцем

Одеський «Чорноморець» достроково завершив співпрацю з бразильським легіонером Райаном Карлосом.

22-річний фланговий захисник, орендований взимку в бразильського клубу «Баїя», вже залишив розташування команди та повернувся на батьківщину.

Як повідомляє джеерло, орендна угода не містила опції викупу, а футболіст не проявив зацікавленості в тому, щоб залишитися в Україні. У клубу немає фінансових можливостей, аби вести переговори щодо повноцінного переходу.

Моряки дограватимуть заключні два тури УПЛ без Райана Карлоса. У цих матчах буде вирішуватися доля одеського клубу в елітному дивізіоні.

Бразилець весною провів 11 поєдинків УПЛ у складі «Чорноморця», без результативних дій.