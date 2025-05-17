ФОТО. Звездный футболист подвергся шантажу, но сумел наказать атаковавших

Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвергся шантажу.

По данным The Sun, мужчина и женщина вымогали у него сотни миллионов долларов, утверждая, что женщина беременна от футболиста.

Сон обратился в полицию Сеула, которая арестовала подозреваемых по делу о шантаже и вымогательстве.

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По словам представителей игрока, женщина утверждает, что у них был контакт в июне.

Сам Сон не состоит в браке и ранее заявлял, что создаст семью после завершения карьеры.

В текущем сезоне он провёл 44 матча за «Тоттенхэм», забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

25 мая команда сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».