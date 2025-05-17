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Украина. Первая лига
17 мая 2025, 00:12 | Обновлено 17 мая 2025, 00:19
418
0

Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне

Проясняются контуры следующего сезона чемпионата Украины

17 мая 2025, 00:12 | Обновлено 17 мая 2025, 00:19
418
0
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
ФК Эпицентр

Соперничество команд ПФЛ только вышло на финишную прямую, а организаторы уже формируют состав участников, которые будут соревноваться в следующем сезоне.

Как стало известно Sport.ua, в Первой лиге будет выступать 16 клубов. Борьба во Второй лиге и дальше будет идти в двух группах по территориальному принципу.

Во Второй лиге ожидается участие 22 команд. Среди них будет как минимум три команды из любительского первенства Украины. Им есть с кого брать пример: дебютант Второй лиги – «Пробой» претендует на повышение в классе.

Не исключено, что заявится во Второй лиге «Буковина-2». Под вопросом – участие в турнире клубов «Кремень» и «Горняк-Спорт».

Ранее в ПФЛ определили дату и время стыковых матчей Второй лиги.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины ПФЛ Украины чемпионат Украины по футболу Пробой Городенка Кремень Кременчуг Горняк-Спорт инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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