Коул ПАЛМЕР: «Это безумие. Он лучший игрок в мире»

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер высоко оценил уровень звезды «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Это безумие, не так ли? Честно говоря, я думаю, что он лучший игрок в мире. Мне кажется, что все, что «Барселона» делает, идет через него. Когда ты смотришь на него, он играет безумно», – сказал Палмер.

Ранее испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, благодаря чему «Барселоне» удалось обыграть мадридский «Реал» 4 раза в текущем сезоне.