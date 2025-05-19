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  4. Коул ПАЛМЕР: «Это безумие. Он лучший игрок в мире»
Испания
19 мая 2025, 00:02 |
432
0

Коул ПАЛМЕР: «Это безумие. Он лучший игрок в мире»

Британец расхвалил Ламина Ямаля

19 мая 2025, 00:02 |
432
0
Коул ПАЛМЕР: «Это безумие. Он лучший игрок в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер высоко оценил уровень звезды «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Это безумие, не так ли? Честно говоря, я думаю, что он лучший игрок в мире. Мне кажется, что все, что «Барселона» делает, идет через него. Когда ты смотришь на него, он играет безумно», – сказал Палмер.

Ранее испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, благодаря чему «Барселоне» удалось обыграть мадридский «Реал» 4 раза в текущем сезоне.

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Коул Палмер Ламин Ямаль Челси Барселона
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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