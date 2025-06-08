БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»

Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон вспомнил свое удаление в четвертьфинале Лиги чемпионов 2017/2018. Тогда Буффон получил красную карточку на последних минутах против «Реала» из-за споров с арбитром.

«Теперь, когда прошло несколько лет, мне стыдно за то, что я сказал. Я был достаточно взрослым, я был капитаном. Однако, я также должен признать, что если бы мне пришлось вернуться и сделать все это снова, я бы сказал то же самое.

В тот момент это было не просто поражение, это было что-то особенное, эпическое возвращение, на эпическом стадионе, с командой, которая продемонстрировала особый характер и единство, мы были сумасшедшими, мы мечтали. До сих пор я не знаю, почему меня удалили», – сказал Буффон.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.