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  4. БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Лига чемпионов
08 июня 2025, 00:53 |
1033
0

БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»

Джанлуиджи вспомнил свое удаление в матче с «Реалом»

08 июня 2025, 00:53 |
1033
0
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон вспомнил свое удаление в четвертьфинале Лиги чемпионов 2017/2018. Тогда Буффон получил красную карточку на последних минутах против «Реала» из-за споров с арбитром.

«Теперь, когда прошло несколько лет, мне стыдно за то, что я сказал. Я был достаточно взрослым, я был капитаном. Однако, я также должен признать, что если бы мне пришлось вернуться и сделать все это снова, я бы сказал то же самое.

В тот момент это было не просто поражение, это было что-то особенное, эпическое возвращение, на эпическом стадионе, с командой, которая продемонстрировала особый характер и единство, мы были сумасшедшими, мы мечтали. До сих пор я не знаю, почему меня удалили», – сказал Буффон.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.

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Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид Ювентус Лига чемпионов удаление (красная карточка)
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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