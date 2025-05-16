Фрайбург – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Матч начнется 17 мая в 16:30 по Киеву
В субботу, 17 мая состоится игра 34-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом». По Киеву матч начнется в 16:30.
Фрайбург
За 1 тур до завершения сезона команда с 55 баллами на счету занимает 4 место в турнирной таблице и до последнего соревнуется за попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. Конкурентом является «Боруссия Д», у которой всего на 1 зачетный пункт меньше, поэтому «Фрайбургу» обязательно нужно побеждать в матче, чтобы окончательно закрепиться в топ-4. Из Кубка Германии коллектив вылетел в 1/8 после поражения от «Арминии», а в евро кубках не участвовал.
Айнтрахт
На данный момент команда имеет 57 очков в активе и занимает 3 место в чемпионате. Даже ничейный результат позволит клубу квалифицироваться в ЛЧ и не считаться с результатами матчей команд-конкурентов. В кубке коллектив дошел до 1/8, где уступил «РБ Лейпциг», а в Лиге Европы потерпел поражение от «Тоттенгема» в четвертьфинале.
Личные встречи
В последних 5 матчах дважды побеждал «красно-белый» коллектив, один раз выигрывал «Фрайбург», а еще дважды поединки завершались вничью. В матче 1-го круга победу со счетом 4:1 одержал «Айнтрахт».
Интересные факты
- «Фрайбург» победил в 4/5 последних играх в лиге, единственная осечка – ничья против «Байера».
- В последних 8 матчах «Айнтрахт» одержал лишь 2 победы - в матчах против «РБ Лейпциг» и «Гайденгайма».
- «Айнтрахт» забил 65 голов в этом сезоне Бундеслиги – 4-й лучший результат в этом сезоне.
Возможные стартовые составы
Фрайбург: Мюллер – Макенго, Лингарт, Гинтер, Розенфельдер – Грифо, Остергаге, Эггештайн, Доан – Манзамби – Адаму
Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох, Коллинз – Браун, Ларссон, Скири, Кристинсен – Баоя, Кнауфф – Экитикэ
Прогноз
Ожидается активный и забивной матч, я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.
16:30
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