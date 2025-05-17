Луис ЭНРИКЕ: «Очевидно, я не желаю успеха Анчелотти»
Тренер «ПСЖ» отреагировал на то, что Карло возглавит сборную Бразилии
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.
Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.
На уход Анчелотти отреагировал главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике.
«Очевидно, что я не желаю успеха ни Бразилии, ни Анчелотти, потому что хочу, чтобы моя команда [сборная Испании] достигла успеха».
Анчелотти уже вскоре начнет работу в сборной Бразилии и будет тренировать команду на чемпионате мира 2026 года.
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