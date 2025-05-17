Луис ЭНРИКЕ: «Очевидно, я не желаю успеха Анчелотти»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

На уход Анчелотти отреагировал главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике.

«Очевидно, что я не желаю успеха ни Бразилии, ни Анчелотти, потому что хочу, чтобы моя команда [сборная Испании] достигла успеха».

Анчелотти уже вскоре начнет работу в сборной Бразилии и будет тренировать команду на чемпионате мира 2026 года.