Ламин ЯМАЛЬ: «Я хочу поблагодарить, без него ничего бы не произошло»

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о бывшем наставнике «сине-гранатовых» Хави.

«Мы очень благодарны Хави, потому что без него ничего бы не произошло. Именно он дал многим молодым игрокам возможность дебютировать за «Барселону». Я хочу поблагодарить его», – сказал Ямаль.

«Барселона» оформила чемпионство Ла Лиги, став недосягаемой для «Реала» за два тура до завершения чемпионата.

Ранее испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, благодаря чему «Барселоне» удалось обыграть мадридский «Реал» 4 раза в текущем сезоне.