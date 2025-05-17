Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Я хочу поблагодарить, без него ничего бы не произошло»
Испания
17 мая 2025, 23:47 |
494
1

Ламин ЯМАЛЬ: «Я хочу поблагодарить, без него ничего бы не произошло»

Испанец похвалил Хави

17 мая 2025, 23:47 |
494
1
Ламин ЯМАЛЬ: «Я хочу поблагодарить, без него ничего бы не произошло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Лидер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о бывшем наставнике «сине-гранатовых» Хави.

«Мы очень благодарны Хави, потому что без него ничего бы не произошло. Именно он дал многим молодым игрокам возможность дебютировать за «Барселону». Я хочу поблагодарить его», – сказал Ямаль.

«Барселона» оформила чемпионство Ла Лиги, став недосягаемой для «Реала» за два тура до завершения чемпионата.

Ранее испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, благодаря чему «Барселоне» удалось обыграть мадридский «Реал» 4 раза в текущем сезоне.

По теме:
Севилья – Реал. Прогноз и анонс на чемпионат Испании
Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хави
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 17 мая 2025, 17:24 10
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме

Решающий поединок тысячника состоится 17 мая и начнется в 18:00 по Киеву

Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Футбол | 17 мая 2025, 17:22 81
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ

Полтава имеет все шансы на повышение в классе

Турки Аль-Шейх решил больше не заниматься этим делом
Футбол | 17.05.2025, 23:29
Турки Аль-Шейх решил больше не заниматься этим делом
Турки Аль-Шейх решил больше не заниматься этим делом
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 17.05.2025, 02:25
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Як свого часу Газзаєв Ярмоленка.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
17.05.2025, 05:02
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем