За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации турецких СМИ, главным фаворитом на подписание Лунина являются «Галатасарай» и «Фенербахче». «Канарейки» желают опередить своего извечного конкурента. «Фенербахче» уже наладил контакты с агентом Лунина Жорже Мендешем, переговоры начнутся в ближайшее время.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.