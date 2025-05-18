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  4. За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
Испания
18 мая 2025, 00:05 |
420
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За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента

На украинца претендует «Фенербахче» и «Галатасарай»

18 мая 2025, 00:05 |
420
0
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации турецких СМИ, главным фаворитом на подписание Лунина являются «Галатасарай» и «Фенербахче». «Канарейки» желают опередить своего извечного конкурента. «Фенербахче» уже наладил контакты с агентом Лунина Жорже Мендешем, переговоры начнутся в ближайшее время.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Галатасарай Фенербахче трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Жорже Мендеш
Дмитрий Олейник Источник: Takvim
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