Сборная УКРАИНЫ16 мая 2025, 17:51 | Обновлено 16 мая 2025, 17:52
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УАФ в Киеве проведет встречу болельщиков с игроками сборной Украины
20 мая состоится встреча фанатов с футболистами
16 мая 2025, 17:51 | Обновлено 16 мая 2025, 17:52
205
0
Во вторник, 20 мая, в Киеве состоится встреча футболистов сборной Украины по футболу с болельщиками.
Местом проведения мероприятия станет торгово-развлекательный центр GULLIVER.
Начнется встреча в 18:00 по киевскому времени.
В рамках встречи болельщики смогут пообщаться с любимыми игроками, выиграть ценные призы и сфотографироваться со своими кумирами.
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