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Сборная УКРАИНЫ
16 мая 2025, 17:51 | Обновлено 16 мая 2025, 17:52
205
0

УАФ в Киеве проведет встречу болельщиков с игроками сборной Украины

20 мая состоится встреча фанатов с футболистами

16 мая 2025, 17:51 | Обновлено 16 мая 2025, 17:52
205
0
УАФ в Киеве проведет встречу болельщиков с игроками сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 мая, в Киеве состоится встреча футболистов сборной Украины по футболу с болельщиками.

Местом проведения мероприятия станет торгово-развлекательный центр GULLIVER.

Начнется встреча в 18:00 по киевскому времени.

В рамках встречи болельщики смогут пообщаться с любимыми игроками, выиграть ценные призы и сфотографироваться со своими кумирами.

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сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола встреча с болельщиками
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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