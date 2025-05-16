УАФ в Киеве проведет встречу болельщиков с игроками сборной Украины

Во вторник, 20 мая, в Киеве состоится встреча футболистов сборной Украины по футболу с болельщиками.

Местом проведения мероприятия станет торгово-развлекательный центр GULLIVER.

Начнется встреча в 18:00 по киевскому времени.

В рамках встречи болельщики смогут пообщаться с любимыми игроками, выиграть ценные призы и сфотографироваться со своими кумирами.