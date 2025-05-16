Шевченко, Кака, Трезеге. Легенды футбола провели матч в столице Парагвая

15 мая в парагвайской столице – городе Асунсьйон – состоялся 75-й Конгресс ФИФА, участие в котором принял президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Кроме официальных мероприятий, члены и руководители делегаций провели товарищеский матч совместно с легендарными футболистами. На поле вышли сам Шевченко, Диего Милито, Кака, Давид Трезеге, Майкон и другие известные личности.

«Был рад посетить 75-й Конгресс ФИФА – плодотворно провел время в Асунсьйоне. Спасибо за теплый прием! Было приятно разделить особые моменты с друзьями и легендами футбола», – сообщил президент УАФ в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что во время этого визита Шевченко встретился с президентом FIFA Джанни Инфантино, после чего они провели разговор в онлайн формате с президентом Украины Владимиром Зеленским.