Владимир Зеленский провел разговор с президентом ФИФА и Андреем Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор в онлайн формате с руководителями Украинской Ассоциации футбола и FIFA – Андреем Шевченко и Джанни Инфантино, соответственно. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Говорил с президентом FIFA Джанни Инфантино и легендой футбола Андреем Шевченко. Спорт всегда оказывает большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижение справедливого и продолжительного мира.

Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня, достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия не имеет значения.

В Москве должны начать предпринимать шаги до окончания войны, а не их имитацию. Спасибо за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей. Спасибо, что можем рассчитывать на FIFA», – подитожил разговор Зеленский.

ФОТО. Онлайн-разговор Владимира Зеленского, Джанни Инфантино и Андрея Шевченко