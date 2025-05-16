«Эта футболка заслуживает Лиги чемпионов». Фаны – о новой форме Челси

Сезон еще не завершился, а команды уже думают о следующем. Лондонский «Челси» презентовал комплект домашней формы, в которой сыграет в АПЛ в сезоне 2025/26.

Форма, традиционно для «Челси», выполнена компанией Nike в синем цвете. В отличие от формы, в которой клуб играет сейчас, футболка менее детализирована.

«Домашняя футболка 2025/26 имеет текстурированный принт, в котором наш классический синий цвет сочетается с более яркими оттенками, олицетворяя дух молодости, сформировавший западную часть Лондона. Белая и красная отделка добавляет больше цветов наследия «Челси», а завершает футболку специально адаптированный герб, который соответствует цвету и вдохновению общего дизайна», – представили форму на официальном сайте «Челси».

Большинству болельщиков новая форма понравилась.

Warren Tarling: Подождите-ка, может ли это быть действительно хорошей формой «Челси» от Nike?

Robinho: Почему нельзя просто сделать комплект простого королевского синего цвета? Перестаньте наносить на него уродливый узор... не покупал футболку много лет и не куплю эту.

AJ: Опять без спонсора? Коммерческая команда терпит неудачу, тренер терпит неудачу, игроки терпят неудачу. Вся организация терпит неудачу.

Arsenal Rep: Это скучно.

Blue Truth: Согласен. Честно говоря. Им следует прекратить тратить ресурсы.

OddAlerts: Где Мудрик?

私のヤギ: Эта футболка заслуживает Лиги чемпионов…

Milo: Наконец что-то хорошее!

The King: Я определенно куплю этот домашний комплект.