«Эта футболка заслуживает Лиги чемпионов». Фаны – о новой форме Челси
Лондонский клуб представил форму на сезон 2025/26
Сезон еще не завершился, а команды уже думают о следующем. Лондонский «Челси» презентовал комплект домашней формы, в которой сыграет в АПЛ в сезоне 2025/26.
Форма, традиционно для «Челси», выполнена компанией Nike в синем цвете. В отличие от формы, в которой клуб играет сейчас, футболка менее детализирована.
«Домашняя футболка 2025/26 имеет текстурированный принт, в котором наш классический синий цвет сочетается с более яркими оттенками, олицетворяя дух молодости, сформировавший западную часть Лондона. Белая и красная отделка добавляет больше цветов наследия «Челси», а завершает футболку специально адаптированный герб, который соответствует цвету и вдохновению общего дизайна», – представили форму на официальном сайте «Челси».
Большинству болельщиков новая форма понравилась.
Warren Tarling: Подождите-ка, может ли это быть действительно хорошей формой «Челси» от Nike?
Robinho: Почему нельзя просто сделать комплект простого королевского синего цвета? Перестаньте наносить на него уродливый узор... не покупал футболку много лет и не куплю эту.
AJ: Опять без спонсора? Коммерческая команда терпит неудачу, тренер терпит неудачу, игроки терпят неудачу. Вся организация терпит неудачу.
Arsenal Rep: Это скучно.
Blue Truth: Согласен. Честно говоря. Им следует прекратить тратить ресурсы.
OddAlerts: Где Мудрик?
私のヤギ: Эта футболка заслуживает Лиги чемпионов…
Milo: Наконец что-то хорошее!
The King: Я определенно куплю этот домашний комплект.
London, it’s our house. 😉— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 16, 2025
Introducing your @NikeFootball Chelsea 25/26 Home Kit. #LondonItsOurHouse pic.twitter.com/8ZobOBNmsV
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