Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Конгрессе ФИФА говорили о мире в Украине»
Делегация УАФ приняла участие в 75-м Конгрессе ФИФА
15 мая в Парагвае состоялся 75-й Конгресс ФИФА, где была представлена и делегация Украинской ассоциации футбола.
В столице страны, Асунсьоне, нашу страну представляли президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
"Главная встреча состоялась после Конгресса ФИФА. Нам удалось организовать частное общение Президента Украины Владимира Зеленского с главой ФИФА Джанни Инфантино. Главная тема – возвращение мира в Украину. Как отметил президент Зеленский, спорт имеет большое влияние на общества и государства во всем мире.
Поэтому очень важно, что ФИФА поддерживает достижение справедливого и длительного мира. Мы все должны работать ради общей цели и использовать ресурсы, такие как футбол, чтобы произошло справедливое завершение войны. Спасибо за поддержку международным партнерам, которые с нами", – прокомментировал поездку украинской делегации в Парагвай Андрей Шевченко.
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