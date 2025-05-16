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16 мая 2025, 16:35 | Обновлено 16 мая 2025, 16:36
221
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Конгрессе ФИФА говорили о мире в Украине»

Делегация УАФ приняла участие в 75-м Конгрессе ФИФА

16 мая 2025, 16:35 | Обновлено 16 мая 2025, 16:36
221
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Конгрессе ФИФА говорили о мире в Украине»
УАФ

15 мая в Парагвае состоялся 75-й Конгресс ФИФА, где была представлена и делегация Украинской ассоциации футбола.

В столице страны, Асунсьоне, нашу страну представляли президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

"Главная встреча состоялась после Конгресса ФИФА. Нам удалось организовать частное общение Президента Украины Владимира Зеленского с главой ФИФА Джанни Инфантино. Главная тема – возвращение мира в Украину. Как отметил президент Зеленский, спорт имеет большое влияние на общества и государства во всем мире.

Поэтому очень важно, что ФИФА поддерживает достижение справедливого и длительного мира. Мы все должны работать ради общей цели и использовать ресурсы, такие как футбол, чтобы произошло справедливое завершение войны. Спасибо за поддержку международным партнерам, которые с нами", – прокомментировал поездку украинской делегации в Парагвай Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко ФИФА Джанни Инфантино Украинская ассоциация футбола конгресс ФИФА
Александр Сильченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Alex
И что, конкретно что будут делать кроме разговора 
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